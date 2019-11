In den USA gibt es fünf Kategorien:

G (General Audiences – All Ages Admitted): Keinerlei Altersbeschränkung.

PG (Parental Guidance Suggested – Some Material May Not Be Suitable For Children): Eltern sollen den Film voher sichten. PG ist nur eine Verhaltensempfehlung an die Eltern. Sie bedeutet nicht, dass Kinder nicht zur Vorstellung zugelassen werden.

PG-13 (Parents Strongly Cautioned – Some Material May Be Inappropriate For Children Under 13): Eltern sollen genau prüfen, ob ein Kind unter 13 Jahren einen Film sehen sollte. Ein Film wird in der Regel mindestens mit PG-13 bewertet, sofern Drogenkonsum, ein schweres Schimpfwort oder Sex vorkommen. Auch diese Bewertung ist lediglich eine Verhaltensempfehlung.

R (Restricted – Children Under 17 Require Accompanying Parent or Adult Guardian): Eltern wird davon abgeraten, ihren Kindern den Besuch des Films zu erlauben. Diser beinhalten in der Regel intensive Darstellungen von Sexualität, Gewalt oder Drogenkonsum. Das R-Rating stellt ein tatsächliches Verbot dar, Kindern und Jugendlichen unter 17 Jahren ohne Begleitung eines Elternteils oder Erwachsenen Zutritt zum Film zu gewähren.

NC-17 (No One 17 or Under Admitted, früher: No Children 17 and Under Admitted): Noch strenger ist NC-17 (No One 17 or Under Admitted), bei dem man 18 sein muss, um einen Film sehen zu dürfen. Gründe für die Bewertung NC-17 können exzessive, detailreiche Gewaltdarstellung sowie die Darstellung schweren Drogenmissbrauchs oder psychisch verstörenden Verhaltens sein sowie pornografische Darstellungen.

Quelle: Wikipedia