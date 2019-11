Fitness Company: Digitale Fitnessrevolution 4.0

(C) The Fitness Company

The Fitness Company ist ein echter Game-Changer im Fitness-Sektor.

Die Handels-GmbH ist exklusiver Vertriebspartner von Technogym in Österreich, der Slowakei und Tschechien und damit das marktführende Unternehmen in der Planung, Einrichtung und Ausstattung von Fitness-, Gesundheits- und Wellnessanlagen in Österreich.

Technogym ist einer der weltweit führenden Hersteller von Ausdauer-, Reha-, Fitness- und Krafttrainingsgeräten. Zu den Kunden zählen u. a. Fitness- und Reha-Einrichtungen, Hotelleriebetriebe, Ärzte, Physiotherapeuten, Verbände, Vereine und Sportler. Verbandspartnerschaften mit dem ÖFB und dem ÖSV wurden um das Österreichische Olympische Comité erweitert.

Gottfried Wurpes, Gründer der Fitness Company, ist seit 25 Jahren als Technogym-Markenbotschafter in Österreich tätig. Sukzessive klettern sowohl die Mitarbeiterzahl als auch der Umsatz nach oben. 2018 waren es knapp 50 Beschäftigte und ein Umsatz von rund 33,6 Millionen Euro. „Das liegt an der Expansion der Fitnessketten in Österreich – die Gesamtanzahl der Studios in Österreich ist 2018 um 5,3 Prozent gestiegen –, aber auch an einer außergewöhnlichen Performance im Bereich der Hotellerie und bei den Endverbrauchern.

Diese drei Bereiche sind wichtige Eckpfeiler in unserem Portfolio und haben das Geschäftsergebnis außerordentlich positiv beeinflusst.“ 2018 war für die Fitness Company ein bewegtes und dynamisches Jahr. „Die Erweiterung der revolutionären Skill-Line war ein echter Höhepunkt, mit dem Launch des neuen Biocircuit, eines Gerätezirkels, der sich individuell an die Bedürfnisse des Trainierenden anpasst, konnten wir unsere Pionierrolle in den Bereichen Fitness, Wellness und Gesundheit einmal mehr unter Beweis stellen.“

Branche im Wandel

Die gesamte Fitnessindustrie befindet sich im Wandel, nach dem Einzug von IT- und Computertechnik ist im Fitness-Club 4.0 alles intelligent, vernetzt und verbunden. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, mithilfe von Big Data und Real Time Analytics neue Geschäftsmodelle und Lösungen für die Fitnessindustrie zu etablieren.“

Die Fitness Company arbeitet auch eng mit der Entwicklungsabteilung von Technogym im Headquarter in Italien zusammen. „Dadurch sind wir stets am Puls der Zeit und früh über die neuesten Entwicklungen informiert. Speziell im Bereich künstliche Intelligenz, Robotik und Virtual Reality denken wir Fitness, Wellness und Gesundheit schon heute neu, um auch in Zukunft die Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen nachhaltig zu verbessern.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.11.2019)