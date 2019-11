Trumpf ermöglicht eine fundierte Berufsausbildung

Das vorbildliche Ausbildungsprogramm von Trumpf und Caritas hat große Auswirkungen auf die Mitarbeiterzufriedenheit. Die früher hohe Fluktuation im Unternehmen wurde damit wirksam eingedämmt.

In Oberösterreich kürte die Jury Trumpf Maschinen Austria GmbH & Co. KG aus Pasching zum Sieger. Der Maschinenbauer beschäftigt sechs Menschen mit Behinderung und bis zu 25 Lehrlinge in Teilqualifizierung von insgesamt 630 Mitarbeitern.

Die Jury lobt, dass die inklusive Beschäftigung von der Konzernspitze ausgehend vorbildhaft gelebt wird. Dies sei inspirierend für andere Unternehmen.

Zeichen setzen

„Es kann nicht sein, dass in einer reichen Gesellschaft wie der unseren Menschen mit Beeinträchtigungen keinen Platz in der Arbeitswelt finden“, sagt Christine Hiermayer, Leitung Human Resources.

2015 entwickelte Trumpf gemeinsam mit der Caritas OÖ ein spezielles Modell der Teilqualifizierung, bei dem gemeinsam mit anderen namhaften Unternehmen der Region jährlich bis zu 25 Jugendliche ein standardisiertes zweijähriges Ausbildungsprogramm absolvieren. Es mündet in eine vom Wirtschaftsministerium anerkannte Abschlussprüfung. Damit werden gezielt lernschwache Jugendliche qualifiziert, die sonst nie in ein Beschäftigungsverhältnis gekommen wären. Das Programm hat große Auswirkungen auf die Mitarbeiterzufriedenheit, und die früher hohe Fluktuation wurde wirksam eingedämmt.

Mitten drin

Trumpf bietet beeinträchtigten Menschen die Möglichkeit der Mitarbeit in Produktionsbereichen. „So werden etwa in unserem LernCenter Kommissionieraufgaben, Montagetätigkeiten und Verpackungsarbeiten für eine Komponente unserer Serienprodukte ausgeführt“, sagt Hiermayer. „Im Rahmen der integrativen Ausbildung bilden wir derzeit 13 junge Menschen in den Bereichen Logistik und Metalltechnik aus. Mit intensiver Begleitung und Förderung am Arbeitsplatz und in der Berufsschule gelingt es durchwegs, einen Lehrabschluss zu schaffen.“ Damit eröffnen sich sowohl bei Trumpf als auch generell auf dem Arbeitsmarkt gute Möglichkeiten zur Übernahme qualifizierter Berufsaufgaben.

In erster Linie handelt es sich bei den Beeinträchtigungen um Lernschwächen und Defizite im Sozialverhalten. „Die Ausbilder und Lehrbeauftragten in den Fachbereichen wurden auf die speziellen Anforderungen der Lehrlinge vorbereitet“, erklärt Hiermayer. „Trotzdem war und ist es immer noch herausfordernd, die speziellen Bedürfnisse zu erkennen und auf spezifische Situationen einzugehen.“

