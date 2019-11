Experten erwarten Verdoppelung des Marktanteils bei Elektroautos

In den fünf größten Absatzmärkten kletterten die Neuzulassungen reiner Elektroautos europaweit in diesem Jahr bisher um 65 Prozent.

Im Oktober verzeichnete der EU-Neuwagenmarkt ein auf den ersten Blick bemerkenswertes Wachstum von knapp neun Prozent – das allerdings in erster Linie auf das sehr niedrige Vorjahresniveau zurückzuführen ist. Im Herbst 2018 hatte nämlich die Umstellung auf den neuen Prüfstandard WLTP EU-weit zu einem Absatzeinbruch geführt. Mit 1,18 Millionen neu zugelassenen Pkw lag der Absatz in diesem Jahr im Oktober etwa auf dem Niveau von Oktober 2017. In Österreich lag der Absatz im diesjährigen Oktober zwar zwölf Prozent höher als im Oktober 2018, aber immerhin noch elf Prozent unter dem Niveau von Oktober 2017.

Weitgehend unbeeinflusst von den WLTP-Verzerrungen entwickeln sich die Neuzulassungen von Elektroautos, berichtet EY in seiner aktuellen Analyse. Der steile Aufwärtstrend der vergangenen Monate habe weiter Bestand: In den fünf größten Absatzmärkten kletterten die Neuzulassungen reiner Elektroautos um 65 Prozent, die Neuzulassungen von Plug-in-Hybriden stiegen sogar um 91 Prozent. Im bisherigen Jahresverlauf liegt der Marktanteil ganz oder teilweise elektrisch betriebener Neuwagen in den Top-5-Märkten bei 3,2 Prozent, ein Jahr zuvor betrug der Anteil 1,9 Prozent.

Marktanteile E-Autos Oktober 2019 (c) EY

Österreich ist für EY bezogen auf die Oktober-Entwicklung ein Sonderfall – hier sanken die Neuzulassungen reiner Elektroautos im Oktober um 38 Prozent, während sich die Zulassungen neuer Plug-in-Hybride fast verdreifacht haben (plus 160 Prozent). Die Monatsergebnisse sind hier relativ zu sehen und unterliegen starken Schwankungen, kommentiert EY. Hingegen hat Österreich im bisherigen Jahresverlauf am Neuwagenmarkt ein deutliches Plus bei den Elektroautos und einen Rückgang bei Plug-in-Hybriden zu verzeichnen.

Der Marktanteil ganz oder teilweise elektrisch betriebener Neuwagen sank im Vergleich zum Vorjahr von 4,3 auf 3,4 Prozent – lag damit aber immer noch höher als im Durchschnitt der Top-5-Märkte. Im bisherigen Jahresverlauf stiegen die Neuzulassungen von Elektroautos und Plug-in-Hybriden in Österreich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 30 Prozent.

Gerhard Schwartz von EY stellt einen kräftigen und stabilen Aufwärtstrend bei Elektroautos – sowohl in den großen EU-Märkten als auch in Österreich fest. Noch sei der Marktanteil – vor allem in den südeuropäischen Ländern – sehr niedrig. Aber bereits für das kommende Jahr sei mit einer Verdopplung des Marktanteils zu rechnen, so Schwarz. Denn zahlreiche neue attraktive Modelle auch in niedrigeren Preisregionen werden Elektromobilität für ganz neue Käufergruppen attraktiv machen, prognostiziert der Partner von EY.

Neue Regeln für CO2-Ausstoß ab 2020

Die Hersteller hätten zudem ein großes Interesse, ab dem kommenden Jahr in großem Stil Elektroautos auf die Straße zu bringen, um ihre CO2-Bilanz aufzubessern und hohe Strafzahlungen abzuwenden, betont Schwartz.

Ab 2020 gelten in der EU die neuen, deutlich strengeren Vorgaben für den durchschnittlichen CO2-Ausstoß der Neuwagenflotte: Ein durchschnittlicher Grenzwert von 95 Gramm CO2 pro Kilometer wird für die gesamte Flotte eines Autoherstellers vorgegeben. Aus diesem Grund werden die Autobauer werden daher bestrebt sein, die Neuzulassungen von Fahrzeugen mit hohem CO2-Ausstoß noch in das Jahr 2019 zu ziehen, was zu einem künstlichen Boom bei den Neuzulassungen großer Pkw/SUVs zum Jahresende führen könnte.

Umgekehrt könnten dadurch die Neuzulassungen von Elektroautos tendenziell in das kommende Jahr verschoben werden, was den Aufwärtstrend bei Elektroautos im November und Dezember leicht bremsen würde, glaubt man bei EY.

Was bedeutet WLTP? WLTP steht für "Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure" und ist ein weltweit harmonisiertes Testverfahren für PKW und leichte Nutzfahrzeuge. Es beschreibt ein neues Prüfverfahren, das den Verbrauch eines Fahrzeugs bestimmt.

(red./herbas)