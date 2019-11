"Rapid muss den Erfolg immer mehr wollen als alle anderen"

Martin Bruckner, 54, ist Finanzexperte und sitzt seit sieben Jahren im SCR-Präsidium. Er will den Weg von Michael Krammer fortsetzen, Rapid aber zum Erfolg führen. Auch die Nachwuchsarbeit liegt ihm am Herzen.

Im „Café Rochus“ fühlt sich Martin Bruckner wohl. Er bittet zum Gespräch, um seine Visionen und Ideen für Rapid zu schildern. Der Finanzexperte der Allianz Investmentbank, 54, sitzt seit 2013 im Rapid-Präsidium. Er gilt als seriös und uneitel, er stellt sich sogar der Diskussion mit den Ultras. Bruckner betont, dass er für Ruhe und Kontinuität stehe.

Denn Rapid ist . . .

Die Presse: Herr Bruckner, Sie arbeiten als Finanzexperte für eine Investmentbank, sitzen seit Jahren im Klubpräsidium – warum wollen jetzt auch noch Sie Rapid-Präsident werden?

Martin Bruckner: Ich bin der klassische Rapid-Fan. Zuerst stand ich hinter dem Tor, dann auf der Nord-, der Südtribüne – bin ein ewiges Mitglied. Rapid ist mein Herzensverein. Als Michael Krammer mitteilte, dass er aufhören wird, kamen prompt einige Mitglieder auf mich zu. Sie sagten, ich solle es machen. Damit hatte ich nicht gerechnet – aber ich laufe vor nichts davon. Zudem, wir sind mit unserem Weg auch noch nicht fertig. Also trete ich an. Wer schon seit 40 Jahren auf den Platz geht, kann dieses Amt nicht ablehnen.

Welche Ziele haben Sie sich gesetzt? Ihr Konzept fußt vorrangig auf Kontinuität – braucht es denn keine Veränderung, um mit Rapid Erfolg zu haben?

Mir ist wichtig, dass wir ein neues Präsidium formen, das den Weg des alten weiter geht. Wir haben mit der Transformation des Klubs zu einer GesmbH auch die Strukturen gedreht. Ich habe als Finanzreferent Spielerverträge unterschrieben, das passiert jetzt nicht mehr. Jetzt arbeiten 150 Angestellte für die GesmbH, anders geht das nicht mehr. Die operative Einheit muss tun, was die Vorgaben festgelegt haben und das Präsidium agiert wie ein Aufsichtsrat. Aber der Verein ist auch eine Aufgabe, wir haben 15.000 Mitglieder und ich will, dass wir 20.000 haben. Rapid muss wachsen, aber auf gesunder Basis.

Der Klub hat aber gehörig Aufholbedarf. Die letzte Meisterfeier war 2008, der Cupsieg ist fast ein Vierteljahrhundert her.

Da muss man einiges entmystifizieren. Der sportliche Erfolg ist überschaubar, ja. Unteres Playoff wie vergangene Saison, nein, das ist keine Option, es ist aber leider passiert. Es gab eine zu hohe Fluktuation in den Führungspositionen (Trainer, Sportdirketor, Anm.) – das geht nicht. Nur Kontinuität, das Umsetzen der Idee, das führt zum Erfolg, wenn es die richtige ist. Rapid muss unverwechselbar sein, seinen eigenen Stil spielen. Rapid muss den Erfolg immer mehr wollen als alle anderen. Das müssen all unsere Mannschaften zeigen. Ich will mit Rapid um Titel spielen, Erfolge feiern – wie in den 1980er-Jahren. Mit dem Wissen, wir schießen alle vom Platz.

Dass ein Gros der Spieler von einst aber Ihren Gegner unterstützen, stört Sie nicht?

Sie meinen Krankl, Feurer, Keglevits, Garger, Dokupil, Konsel oder Pacult? Tja, wir leben in einer Demokratie. Was soll ich sagen?

Wer in der ersten Reihe steht, hat eben nicht nur Freunde.

Ein Präsident wird nie gefeiert. Es ist der Job mit der meisten Frustrationstoleranz. Die Illusion, das mich alle loben und lieben, die habe ich nicht. Die Spieler brauchen Lob, aber dafür müssen wir erst die Basis legen.

Ein in beiden Listen rot angestrichener Punkt ist die Nachwuchsarbeit, das neue Zentrum im Prater. Warum?

Unsere Nachwuchsarbeit ist hervorragende Wirklich. Wir haben gute, junge Talente und können mit ihnen unseren Kader der Kampfmannschaft auffüllen. Mi fallen sofort Dejan Ljubicic, Dalibor Velimirovic oder Melih Ibrahimoglu als Beispiele ein. Wir entwickeln viele Spieler, aber um die Infrastruktur zu verbessern, brauchen wir das Trainingscenter, das im Prater. Es gehört uns schon, mit eigenen Plätzen. Wir haben Mittel um 70 Prozent erhöht in den vergangenen fünf Jahren. Ein bis drei Spieler pro Jahr zu entwickeln, die den Sprung schaffen könnten, das wär's. Das wäre realistisch.

Verstehen Sie die Kritik daran?

Ehrlich gesagt: nein. Aber, als wir 2013 anfingen mit dem neuen Präsidium, hatte Rapid ein negatives Eigenkapital von 1,5 Millionen Euro. Man hielt uns für Fantasten, weil wir ein eigenes Stadion bauen wollten. Jetzt, sieben Jahre später, regen sich die gleichen Leute wieder auf, auf, dass wir nicht schnell genug dieses Trainingszentrum bauen.

Das ist Wien.

Ja, und bei Rapid ist es noch härter. Und ich will trotzdem Präsident werden, damit Ruhe einkehrt!

Mit Monisha Kaltenborn und Michaela Dorfmeister würden gleich zwei Frauen und Ex-Sportlerinnen, aber keine Fußball-Insiderinnen ins SCR-Präsidium einziehen. Welche Aufgaben sollen Sie erfüllen?

Mit Ex-F1-Teamchefin Monisha Kaltenborn und Ski-Star Michaela Dorfmeister würden zwei Frauen ins SCR-Präsidium einziehen. Welche Aufgaben sollen Sie übernehmen?

Beide sind im Sport bekannt, ich erwarte mir, dass sie ihre Spezialisierung aus der Formel 1 und dem Wintersport, dem ÖSV, einbringen. Sie sollen mit die Warum-Fragen stellen, damit es keine Betriebsblindheit gibt. Die Meinung von außen ist sehr erfrischend.

Die Meinung von Trainer Dietmar Kühbauer und Zoran Barišić hat für Sie auch viel Gewicht?

Wir spielen wieder so Fußball, wie Rapid spielen woll. Wir haben in diesem Sommer viel richtig gemacht, Spieler geholt, die uns stärker machen. Wir haben klare Philosophien, die soll man weiter verfolgen. Ich bin für Kontinuität.