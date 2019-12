Warum nicht eine Fabrik kaufen?

(c) REUTERS (Dan Riedlhuber)

Bei einem Investment in Immobilien denkt der Anleger vorrangig an eine Wohnung oder ein Haus. Aber auch Gewerbeobjekte haben ihren Reiz. Doch dazu sollte man schon fast ein Profi sein.

Es muss ja nicht gleich das Chrysler Building sein. Die New Yorker Ikone haben im Frühjahr René Benkos Signa und die US-Investmentgesellschaft RFR gekauft. 150 Millionen Dollar sollen sie auf den Tisch gelegt haben – ein Schnäppchen, wie es heißt. Dennoch: Der österreichische Immobilientycoon Benko spielt inzwischen in einer Liga, in der nicht mehr viele mitkönnen.