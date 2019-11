Der verschwundene Kunstschatz

Der deutsche Künstler Markus Lüpertz sucht in China seine verschollenen Frühwerke. Bilder im Wert von insgesamt 300 Millionen Euro sind seit Monaten unauffindbar.

Peking. Gelangweilt sitzt der exzentrische Malerfürst Markus Lüpertz im maßgeschneiderten Anzug, vergoldetem Spazierstock und Monokel vor den anwesenden Journalisten im Konferenzsaal eines Pekinger Hotels. Ungeachtet des Geredes um ihn herum kritzelt Lüpertz, einer der renommiertesten Gegenwartskünstler Deutschlands, desinteressiert Engel-Skizzen in einen Notizblock. Niemand würde auf die Idee kommen, dass jener teilnahmslose Mann der Protagonist ist in einem der größten Kunstskandale seiner Art: 152 Werke des 78-jährigen Neoexpressionisten sind bereits seit Monaten spurlos verschwunden, genau wie weitere 90 Arbeiten von Anselm Kiefer und 103 Exponate von Renate Graf. Wie in Luft aufgelöst: Kunst im Wert von rund 300 Millionen Euro. Der Fall liest sich wie eine Krimigeschichte voller dubioser Figuren; und er spielt mitten in China.