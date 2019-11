Südkoreas Präsident im Minenfeld

(c) REUTERS (STRINGER)

Staatschef Moon Jae-in steht außen- wie innenpolitisch unter Druck: Die USA wollen fünf Mal so viel Geld für ihre Truppenpräsenz, und bei der Korruptionsbekämpfung gab es Rückschläge.

Seoul/Wien. Moon Jae-in durchlebt gerade schwere Zeiten. Die Popularitätswerte des südkoreanischen Präsidenten sind zuletzt in den Keller gerasselt, auch die Wirtschaftsdaten des Tigerstaates sind alles andere als berauschend. Außenpolitisch sind Moons Bemühungen, sich als Vermittler in die amerikanisch-nordkoreanischen Atomgespräche einzuschalten, vom Regime in Pjöngjang der Lächerlichkeit preisgegeben worden.