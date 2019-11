Hongkong: Polizei verhaftet mehr als 1000 Personen

Zahlreiche Demonstranten harrten weiterhin in abgeriegeltem Uni-Campus aus.

Hongkong. In der von Sicherheitskräften abgeriegelten Polytechnischen Universität in Hongkong harrten am Dienstagabend noch immer rund 100 Studenten aus. Tagsüber hatten Antiregierungsdemonstranten wiederholt versucht, auszubrechen. Die Polizei empfing sie mit Tränengas, Gummigeschossen und Wasserwerfern.

Innerhalb von 24 Stunden wurden 1100 Demonstranten verhaftet, 235 wurden verletzt in Spitäler gebracht. Regierungschefin Carrie Lam sprach von einer „gefährlichen Situation auf dem Campus“.

Die Polizei will auf dem Campus 8000 Brandsätze gefunden haben. Die Unis der Stadt haben sich seit letzter Woche zu Brennpunkten der Protestbewegung entwickelt. (Reuters)

