Amnesty: Bis zu 200 Tote bei Unruhen in Iran

Teheran/Genf. Von neun Toten bei den Unruhen der vergangenen Tage sprechen die iranischen Behörden, von mindestens 106 getöteten Demonstranten hingegen berichtet die Menschenrechtsorganisation Amnesty International. In 21 Städten seien bei den Protesten gegen die vom Regime angekündigte Benzinpreiserhöhung mindestens 106 Menschen getötet worden. Möglicherweise sei die Opferzahl aber noch viel höher, nämlich bis zu 200 Getötete, hieß es in einer am Dienstag veröffentlichten Erklärung von Amnesty.

Die internationale Kritik am harten Vorgehen der iranischen Behörden wächst. Das UNO-Menschenrechtsbüro rief die Regierung in Teheran am Dienstag dazu auf, mit der Bevölkerung in einen Dialog zu treten. „Proteste dieser Art und dieses Ausmaßes sind ein Zeichen für tief sitzende und oft begründete Missstände, die nicht einfach beiseitegeschoben werden können“, sagte UN-Sprecher Rupert Colville in Genf. „Wir rufen die Behörden und Sicherheitskräfte auf, den Einsatz von Gewalt zur Auflösung friedlicher Versammlungen zu vermeiden.“

„Unruhestifter melden“

Auslöser für die Massenproteste war die Erhöhung des Benzinpreises. Doch die Ursachen liegen tiefer: Es herrscht große Unzufriedenheit mit der schlechten wirtschaftlichen Lage und den Bevormundungen durch das Regime.

Die Kundgebungen sind die größten Proteste seit den Massendemonstrationen im Winter 2017/18. Das Regime reagiert nervös und hat seit mehreren Tagen das Internet gesperrt, um den Demonstranten ihre Koordination zu erschweren. Ein Regierungssprecher sagte am Dienstag, das Internet werde nach und nach in Provinzen wieder eingeschaltet werden, in denen es „nicht missbraucht“ werde. Er rief die Bevölkerung dazu auf, „Unruhestifter“ zu melden. (APA/dpa/AFP/red.)

