Heiße Phase im Impeachment-Drama in Washington

Oberstleutnant Alexander Vindman bekräftige in der Ukraine-Affäre die Vorwürfe gegen Donald Trump. Vor dem Auftritt von Gordon Sondland, dem amerikanischen EU-Botschafter, baute sich Spannung auf. Er tritt als erster Vertreter aus dem Trump-Team öffentlich in den Zeugenstand.

New York. Das Aufwärmen ist vorbei, ab jetzt geht es in den Anhörungen rund um eine potenzielle Amtsenthebung Donald Trumps zur Sache. Zunächst trat am späten Dienstagnachmittag der Offizier und Kriegsveteran Alexander Vindman in den Zeugenstand des Kongresses, um den US-Präsidenten auch in einem öffentlich Hearing schwer zu belasten. Dass Trump in einem Telefonat mit dem ukrainischen Staatschef, Wolodymyr Selenskij, Ermittlungen gegen seinen Widersacher Joe Biden gefordert hatte, sei „unrechtmäßig“ gewesen, sagte Vindman, der als Ukraine-Experte des Nationalen Sicherheitsrats das Telefongespräch mitgehört hatte.

Damit wiederholte der Oberstleutnant, der erneut in Uniform samt zahlreicher Ehrenabzeichen im Kongress erschienen war, seine bereits hinter verschlossenen Türen geäußerten Bedenken: Einen anderen Präsidenten zu Untersuchungen gegen einen politischen Konkurrenten aufzufordern, sei „nicht im Sinne der nationalen Sicherheit der USA“, erklärte Vindman. „Es ist für den US-Präsidenten unangemessen, von einer fremden Regierung zu fordern, gegen einen US-Bürger und politischen Gegner zu ermitteln.“ Entsprechend habe er die Aussagen Trumps unmittelbar nach dem Telefonat Ende Juli seinen Vorgesetzten gemeldet.

Republikaner sehen „Hexenjagd“

Auch wenn Vindmans Vorwürfe schwer wiegen und der Offizier als überparteilicher Zeuge mit jahrzehntelanger Erfahrung gilt: Zu einem Schwenk in der öffentlichen Wahrnehmung und einer Amtsenthebung Trumps wird seine Aussage wohl nicht führen. Die Republikaner orten in den Untersuchungen nach wie vor eine Hexenjagd gegen den Präsidenten. Zwar könnten die Demokraten im Kongress noch vor Weihnachten ein Verfahren zur Amtsenthebung einleiten. Um Trump aus dem Weißen Haus zu jagen, wäre aber eine Zweidrittelmehrheit im von den Konservativen dominierten Senat nötig.

Im Zentrum des Impeachment-Dramas steht die Frage, ob Trump die Freigabe militärischer Hilfe an Kiew sowie eine Einladung Selenskijs ins Weiße Haus gezielt von Ermittlungen gegen Biden und dessen Sohn Hunter abhängig gemacht hat. Trump bestreitet das und seine Parteikollegen berufen sich darauf, dass die bisherigen Zeugen, die das Gegenteil behaupten, ihre Infos nur aus zweiter oder dritter Hand hätten.

Entsprechend warten Trumps Gegner nach wie vor auf eine „Smoking Gun“, die den Präsidenten in Erklärungsnot bringt. Liefern könnte diese möglicherweise die für Mittwoch angesetzte Aussage von Gordon Sondland, dem Großspender, den Trump zum Botschafter in der EU ernannte. Hinter dem Rücken der Karrierebeamten in Kiew soll Sondland unter anderem in Abstimmung mit Trumps persönlichem Anwalt, Rudy Guiliani, Druck auf Selenskij ausgeübt und unverblümt Hilfsgelder von den Untersuchungen gegen Biden abhängig gemacht haben.

„Erinnerung aufgefrischt“

Sondland hatte bereits im Oktober hinter verschlossenen Türen ausgesagt und einen derartigen Konnex zunächst bestritten. Später habe der Botschafter seine „Erinnerung aufgefrischt“ und zugegeben, dass die Militärhilfe an eine Erklärung Selenskijs zu Korruptionsermittlungen gebunden sei.

Wenn sich Sondland nun der Öffentlichkeit stellt, hat er im Prinzip nur zwei Möglichkeiten. Entweder er belastet sich selbst und gibt an, auf eigene Faust gehandelt zu haben. Oder er bestätigt, dass der Auftrag von US-Präsident Trump kam – was die Wahrscheinlichkeit einer Amtsenthebung erhöhen würde.

AUF EINEN BLICK Die Ukraine-Affäre. Bei den Untersuchungen des US-Repräsentantenhauses geht es um den Vorwurf des Machtmissbrauchs durch Donald Trump. Der US-Präsident soll unter anderem Militärhilfe in Millionenhöhe für die Ukraine zurückgehalten haben, um Kiew zu Korruptionsermittlungen gegen seinen potenziellen demokratischen Herausforderer Joe Biden und dessen Sohn zu drängen. In dieser Woche sollen in den öffentlichen Anhörungen insgesamt neun Zeugen über drei Tage hinweg zu den Vorwürfen befragt werden.

