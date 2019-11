(c) Die Presse (Clemens Fabry)

Thomas Schäfer Elmayer über 100 Jahre Tanzschule, seine überdachte Haltung zum Duwort und sein neues Häuschen am See.

Warum sollte es ihm besser gehen? Noch in der Nacht hat Thomas Schäfer-Elmayer Positionen in der Tischordnung herumgeschupft. In der Früh haben dann die nächsten abgesagt, „dafür können andere jetzt doch“. Elmayer sieht es mit Verständnis. „Es passiert mir selbst, dass ich irgendwo nicht zusage, und dann habe ich doch noch Zeit.“