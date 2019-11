Ein kleiner, feiner Bank–Run auf Ex-Meinl–Bank

Die ehemalige Meinl Bank, heute Anglo Austrian Bank, hat ihre Banklizenz verloren und muss nun etwa 80 Millionen Euro an Einlagen auszahlen. Die Kunden stehen vor dem Hauptquartier in Schlangen, um an ihr Geld zu kommen.

Wien. Das prachtvolle Gebäude am Wiener Bauernmarkt, gleich ums Eck des Stephansdoms, wirkt heute wenig einladend. Vor allem nicht, wenn man in die Zentrale der Anglo Austrian Bank (AAB) will, die bis vor kurzem noch Meinl Bank hieß und vor einigen Tagen ihre Banklizenz verloren hat.

Ein Blatt Papier in Klarsichtfolie mit dem Firmennamen weist darauf hin, dass man hier richtig ist. Eine Spanplatte versperrt den Weg zum Aufzug, der normalerweise direkt in die Filiale führt, dieser Tage aber „aufgrund von Umbauarbeiten“ nicht zur Verfügung steht. Nimmt man die Stiegen in den ersten Stock, wo die Anglo Austrian Bank residiert, hat man das Gefühl, man stehe vor einer Diskothek: Eine lange Schlange hat sich vor der weißen Flügeltüre gebildet, ein stämmiger Türsteher in Privatkleidung sorgt vor dem Eingang freundlich, aber bestimmt für Ordnung, drinnen sind ebenfalls zwei auffallend junge Assistenten positioniert.

„Hätten Schlafsack mitnehmen sollen“

Das Bild eines Tanzlokals relativiert sich jedoch, wenn man die vor der Tür stehende Menschen betrachtet: An vorderster Front warten einige Pensionisten, mal raunzend, mal sich mit Schmähs bei Laune haltend, eine etwas genervte, gut gekleidete Russin, eine gestresste Asiatin, eine fünfköpfige Familie, ein Geschäftsmann – und viele weitere Privatkunden, die alle nur aus einem Grund dort sind: Sie sorgen sich um ihr Erspartes. Sie wollen wissen, was Sache ist und was sie nun tun müssen, um ihr Geld zurückzubekommen. Denn sie haben von der Abwicklung der Bank aus den Medien erfahren, lediglich eine Meldung auf der Internetseite des Geldhauses teilt mit, dass man ein Formular ausfüllen, unterschreiben und es persönlich vorbeibringen oder via Mail zukommen lassen soll, wenn man seine Guthaben und Wertpapiere übertragen will.

Doch wer tatsächlich vorbeikommt, sollte sich den Tag freihalten. „Sie hätten dazuschreiben sollen, dass wir einen Schlafsack mitnehmen sollen“, sagt eine Dame süffisant. „Dass die sich überhaupt trauen, eine Pause zu machen“, echauffiert sich ein älterer Herr, als er erfährt, dass die nächsten Kunden erst wieder nach der Mittagspause hineingelassen werden. Kurz nach 14 Uhr öffnen sich ein Flügel der elektrisch verschlossenen Tür wieder – aber es dürfen nur jene die fürstlichen Räumlichkeiten betreten, die bisher noch keine Nummer gezogen haben: Sie können sich nun ein Zettelchen holen, mit dem sie am nächsten Tag wiederkommen sollen, um endlich das zu tun, was heutzutage normalerweise in wenigen Minuten mit ein paar Mausklicks von Zuhause aus oder mit dem Handy erledigt werden kann – eine Transaktion durchzuführen. Jene, die bereits am Vortag eine Nummer gezogen haben, dürfen weiter warten, bis sie nacheinander hineingerufen werden. Journalisten sind nicht willkommen, Anfragen werden nicht beantwortet.

Wirtschaftsberater gehen ein und aus

Umso gesprächsfreudiger sind die Kunden. Eine ältere Dame erzählt, dass sie bereits am Vortag vor Ort war und ihre Aktien zu einer anderen Bank transferieren wollte, aber eben nur eine Nummer bekommen habe und heute wiedergekommen solle. Die Dame beim Empfang hätte ihr gesagt, dass man von dem Andrang überrascht sei, weil alles plötzlich so schnell gegangen sei. Umso bemerkenswerter, dass auf der Internetseite darüber informiert wird, dass bereits „vor mehr als einem Monat“ beschlossen wurde, sich aus dem Geschäft zurückzuziehen und die vor einigen Tagen veröffentlichte Entscheidung der Europäischen Zentralbank, der Bank die Konzession zu entziehen, nichts an diesen Plänen ändern würde.

Doch mittlerweile haben auf Abwicklungen spezialisierte Anwälte das Ruder in der Bank übernommen: Die Kanzlei Engelhart & Partner ist dafür verantwortlich, die rund 80 Millionen Euro an Kundeneinlagen auszuzahlen, wie „Die Presse“ exklusiv berichtete.

Bis dato weist nichts darauf hin, dass die Bank nicht ausreichend Kapital hat, um die Guthaben zu bedienen. Dennoch müssen nun die Bücher geprüft werden: Fünf Berater von KPMG sind an der Warteschlange vorbeigehuscht, eine auf Insolvenzen spezialisierte Partnerin der Kanzlei Urbanek Lind Schmied Reisch wurde ebenfalls vorgelassen. Sollte das Kapital doch nicht ausreichen, muss eine Insolvenz beantragt werden – dann garantiert die gesetzliche Einlagensicherung Guthaben von bis zu 100.000 Euro, Aktien oder Anleihen wären nicht betroffen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.11.2019)