Airport-Chefs: „Fliegen wird teurer, das ist gut“

Die Schlacht der Billig-Airlines werde Opfer fordern, der Tiefpunkt der Ticketpreise sei erreicht, meinen die Flughafen-Vorstände. Von der neuen Regierung fordern sie den raschen Ausbau der öffentlichen Verkehrsanbindung.

Wien. In zwei Jahren von 24 auf 31 Millionen Passagiere: Die Halbierung der Ticketsteuer, aber vor allem die Billig-Airlines EasyJet, Lauda/Ryanair, WizzAir und Level sowie die Lufthansa-Tochter Eurowings, die sich am Wiener Flughafen in die von Air Berlin und Niki hinterlassene Lücke gesetzt haben, bescherten dem Airport einen Wachstumsschub ohne Gleichen. In diesem Tempo werde die Entwicklung allerdings nicht weitergehen, sind die Flughafen-Vorstände Günther Ofner und Julian Jäger überzeugt. Denn der Konkurrenzkampf werde Opfer fordern. Die Konsequenz: „Die Ticketpreise werden steigen, Fliegen wird wieder teurer.“

Das sei auch gut so, meinte Jäger am Montagabend vor Journalisten. Denn die Ticketpreise lägen weit unter der Profitabilitätsschwelle und seien nicht nachhaltig. Der Durchschnittspreis für einen One-Way-Flug innerhalb Europas liege einer neuen Untersuchung zufolge zwar bei 112 Dollar, aber viele Tickets würden deutlich günstiger verkauft. „Wir glauben, der Boden ist nun erreicht“, sagte Jäger.

Möglich seien die Diskontpreise übrigens vor allem durch die Umgehung sozialer Standards beim Personal, wo klassische Fluglinien nicht mitkönnten. Das zeige sich allein an dem Sparpaket, zu dem die AUA nun gezwungen sei. Welche „Synergien“ die AUA nun vom Flughafen verlange, wollte Jäger nicht sagen. Nur, dass man jetzt Gespräche beginne. Prinzipiell erhalte die AUA alle Incentives, die auch anderen Airlines gewährt würden, dementierte Jäger Vorwürfe, die Billig-Airlines seien mit „Sonderangeboten“ nach Wien gelockt worden. So etwa entfällt für neue Langstrecken im ersten Jahr die Landegebühr.

Kein Showdown bei Türkis-Grün

Gleiche Regeln für alle, unter anderem europaweit einheitliche Sozialstandards in der Luftfahrt: Dass sich die neue Bundesregierung dafür starkmacht, ist einer der Wünsche des Flughafens. Prinzipiell sehen Ofner und Jäger keinen unüberbrückbaren Gegensatz zwischen einer Beteiligung der Grünen an der Regierung und dem Flughafen. „Es wird bei Türkis-Grün keinen Showdown geben, sondern einen offenen Dialog“, ist Ofner überzeugt. Zumal der Wiener Airport zum einen bei der Mediation zur dritten Piste viel Erfahrung mit Kritikern gesammelt habe und zum anderen Vorreiter bei der CO 2 -Reduktion sei.

So sei der CO 2 -Ausstoß im Jahr 2011 noch bei 60.000 Tonnen gelegen, heuer würden es noch 20.000 Tonnen und 2021 sollen es nur mehr 6000 bis 8000 Tonnen sein. Ein neues Projekt: Künftig bezieht der Flughafen aus der benachbarten OMV-Raffinerie CO 2 -neutrale Abwärme.

„Höchste Sozial- und gleichzeitig Umweltstandards – Wachstum und Klimaschutz: Das ist kein Gegensatz, das ist unsere Herausforderung“, betonte Ofner. Zur Erreichung dieses Ziels wünscht sich der Flughafen auch Schützenhilfe der neuen Regierung. Einerseits mit einer Steuerreform inklusive Senkung der Körperschaftssteuer, die die Standort-Attraktivität generell verbessern solle. Andererseits müssten seit Langem diskutierte Projekte des öffentlichen Verkehrs endlich angegangen werden. So etwa die Bahnverbindung bis Bratislava („täglich fahren 40 Busse, die Nachfrage ist also da“) und die Erhöhung der Frequenz des CAT. Beim Straßenverkehr steht der Lobautunnel mit der Weiterführung der S1 im Vordergrund.

Stark machen soll sich die Politik auch in Sachen Ticketsteuer. Auch da brauche es eine europaweit einheitliche Vorgangsweise, Deutschlands Alleingang (einer Erhöhung) sei kontraproduktiv. „Viel besser wäre es, das Geld in die Entwicklung synthetischer Kraftstoffe zu stecken“, meinte Jäger.

Apropos Kerosinverbrauch und damit CO 2 -Belastung: Ein weiteres Thema ist die einheitliche Luftraumkontrolle. Seit zig Jahren wird über den Single European Sky diskutiert, bisher ist das Projekt an nationalen Hürden gescheitert. Die Folge sind Warteschleifen und Verspätungen, die Milliarden an Kosten und Schmutz verursachen.

Dritte Piste ist fix

Auch wenn die Wachstumsdynamik der vergangenen Jahre etwas nachlassen dürfte, bleibt der Flughafen auf Expansionskurs. Das wichtigste Projekt neben der Erneuerung und dem Ausbau der Terminals ist und bleibt die dritte Piste. „Die ist bis zum Höchstgericht ausjudiziert, daran kann nicht gerüttelt werden“, betonte Ofner. Sie werde frühestens 2030 in Betrieb gehen.

Inzwischen wächst die Airport-City weiter: Das vierte Bürogebäude ist schon zu 40 Prozent vermietet, der Zuschlag für ein weiteres Hotel gerade erfolgt. Im Gewerbepark sind 250 Firmen angesiedelt, heuer kamen 15 neue hinzu, darunter ein Helikopter-Trainingszentrum. Weiterhin bemühe man sich um Brexit-Flüchtlinge. „Wir werden 2020 die Marke von 25.000 Arbeitsplätzen knacken“, betonte Ofner. (eid)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.11.2019)