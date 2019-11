EasyJet wird grün – Anleger jubeln

Die britische Billig-Airline will den CO2-Ausstoß total kompensieren.

London. Solche Nachrichten gefallen in Zeiten von Flugscham Anlegern: Die Billig-Airline Easyjet will als erste große Airline seinen Kohlenstoff-Ausstoß weltweit kompensieren. EasyJet-Aktien lagen am Vormittag mit gut vier Prozent im Plus.

„Wir tun dies, indem wir die durch Treibstoffverbrennung verursachten CO 2 -Emissionen aller EasyJet-Flüge ausgleichen“, sagte Konzernchef Johan Lundgren am Dienstag bei der Präsentation der Geschäftszahlen 2018/19. Die Kompensation – laut Lundgren nur eine Übergangsmaßnahme bis zur Entwicklung neuer Technologien – soll über forstwirtschaftliche, erneuerbare und kommunale Klimaschutzprojekte erfolgen und kostet im nächsten Geschäftsjahr 25 Mio. Pfund. EasyJet will mit Airbus zu Hybrid- und Elektroflugzeugen forschen. Insgesamt sind im neuen Geschäftsjahr Investitionen von 1,3 Mrd. Pfund geplant.

Easyjet will zudem stärker ins Geschäft mit Pauschalreisen einsteigen und dürfte damit von der Insolvenz des britischen Großveranstalters Thomas Cook profitieren. Das Programm Easyjet Holidays soll am britischen Markt zu Weihnachten starten und kann nach Lundgrens Worten in andere europäische Länder ausgeweitet werden. Vorerst werden Strand- und Städtereisen im EasyJet-Netzwerk angeboten.

Gewinn schrumpft

Nicht schrecken ließen sich Aktionäre hingegen von den Zahlen: Trotz eines Rekordsommers bekam EasyJet auch die Brexit-Unsicherheit und die steigenden Kerosinpreise zu spüren. Bei Gesamterlösen von 6,4 Mrd. Pfund (plus 8,3 Prozent) und einer Steigerung der Passagierzahlen um 8,6 Prozent auf 96,1 Millionen fiel das Vorsteuerergebnis um 26 Prozent auf 427 Mio. Pfund. Das war aber schon erwartet worden. Zudem lag der Gewinn am oberen Rand der eigenen Prognosespanne. Die Dividende soll von 58,6 auf 43,9 Pence gekürzt werden.

Für die erste Hälfte des neuen Geschäftsjahres 2020 liegen die Buchungen laut EasyJet leicht über Vorjahr. Das Kapazitätswachstum werde jedoch am unteren Ende der bisherigen Prognose von drei bis acht Prozent liegen. (eid)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.11.2019)