Galgenfrist für polnische Justizreform

Im Fall der umstrittenen Disziplinarkammer für Höchstrichter entscheidet der EuGH, dass Polens Oberstes Gericht – das nicht unter Kontrolle der nationalpopulistischen Regierung ist – ihre Rechtmäßigkeit prüfen soll.

Luxemburg/Warschau. Das zurückhaltende Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zu einem Teilaspekt der polnischen Justizreform ist nur vordergründig eine gute Nachricht für die in Warschau allein regierende nationalpopulistische Partei „Recht und Gerechtigkeit“ (PiS). Die Höchstrichter der EU haben am Dienstag darauf verzichtet, Warschau zum dritten Mal in Folge an den Pranger zu stellen. Doch der nuancierte Entscheid ist erstens nicht das letzte Wort der Luxemburger Höchstrichter und zweitens über Umwegen eine Gefahr für die Pläne der PiS-Regierung.

In der Causa (Rechtssachen C-585/18, C-624/18 und C-625/18) ging es um die Frage, ob die Disziplinarkammer für polnische Höchstrichter den Prinzipien der Gewaltentrennung genügt – die Auswahl ihrer Mitglieder durch den Nationalen Justizrat, die bis dato von den Richtern selbst organisiert worden war, wurde von den regierenden Nationalpopulisten politisiert – woraufhin drei polnische Höchstrichter den EuGH anriefen.

Mit ihrem Urteil spielen die EU-Richter den Ball an ihre Kollegen in Warschau zurück: Die Frage, inwieweit die Disziplinarkammer – und mit ihr verbunden der Nationale Justizrat – unabhängig von der polnischen Politik agieren, könne nur das polnische Höchstgericht selbst beantworten. Es sei „Sache des vorlegenden Gerichts, unter Berücksichtigung aller ihm zur Verfügung stehenden erheblichen Erkenntnisse zu ermitteln“, ob Polens Legislative und Exekutive die Neutralität der Disziplinarkammer beeinträchtigen könnten.

Für die Betreiber der umstrittenen polnischen Justizreform ist das EuGH-Urteil allerdings nut ein schwacher Trost: Denn ihr vorangegangener Versuch, Polens Oberstes Gericht unter ihre Kontrolle zu bringen, ist gescheitert: In einer anderen Rechtssache hat der EuGH nämlich entschieden, dass die ursprünglich geplante Zwangspensionierung unliebsamer Höchstrichter EU-rechtswidrig ist. Die Maßnahme wurde von der Regierung bereits rückgängig gemacht – die momentan amtierenden polnischen Höchstrichter sind somit keine Handlanger der Nationalpopulisten.

Hinzu kommt, dass die Disziplinierung polnischer Richter (und zwar nicht nur der Höchstrichter) durch Regierung und Parlament Gegenstand einer weiteren EuGH-Klage ist, die von der EU-Kommission selbst eingebracht worden war. Das Urteil in dieser Causa wird für das kommende Jahr erwartet – und könnte, da der Sachverhalt anders geartet ist, durchaus negativ für die Regierung ausfallen.

Kein Abweichen vom Kurs

Trotz des Gegenwinds aus Brüssel und Luxemburg hält PiS an der Justizreform fest. „Ein besserer Staat bedeutet ein besseres Justizsystem. Wir werden unsere Reformen in diesem Bereich fortsetzen“, sagte Premierminister Mateusz Morawiecki in einer Regierungserklärung am Dienstag in Warschau. Die Unabhängigkeit der Richter sei wichtig, dürfe aber nicht zum Mangel an Verantwortung führen.

Bei der Parlamentswahl im Oktober hatte die Regierungspartei mit 235 von 460 Mandaten erneut die absolute Mehrheit im Sejm errungen. Im Wahlkampf hatte PiS allerdings mit einem Programm weiterer Sozialleistungen geworben – und die Reformen im Justizwesen nicht an die große Glocke gehängt. (ag./la)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.11.2019)