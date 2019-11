Wir starten mit Ihnen live in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Das Wichtigste im Überblick:

Beamten-Gehälter steigen: In der vierten Verhandlungsrunde und nach mehr als fünf Stunden des Diskutierens haben sich die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD) und Finanzminister Eduard Müller geeinigt. Mit 1. Jänner steigen die Gehälter der Beamten durchschnittlich um 2,3 Prozent an. Mehr dazu.

Papst prangert "Plage" an: Franziskus hat bei seinem Besuch in Thailand sexuellen Missbrauch scharf kritisiert. Er denke an all jene Frauen und Kinder, die verletzt und vergewaltigt werden, und jeder Form von Ausbeutung, Sklaverei, Gewalt und Missbrauch ausgesetzt sind, sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche. Und lobte die "Anstrengungen" der Regierung, "diese Plage auszurotten". Mehr dazu.

EU-Singapur-Abkommen tritt in Kraft: Das Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Singapur ist ab heute gültig. Damit sollen innerhalb der kommenden Jahre fast alle Zölle zwischen den beiden Seiten wegfallen. Der EU-Kommission zufolge steht Singapur beim Warenhandel mit der EU auf Platz 14.

Google beschränkt Wahlwerbung: Nach dem Stopp politischer Anzeigen bei Twitter schränkt auch Google die Möglichkeiten für gezielte Wahlwerbung ein. Einzelne Nutzergruppen sollen nur noch nach drei Merkmalen angesprochen werden können: Alter, Geschlecht und Postleitzahl. Die Beschränkungen sollen bereits bei der Parlamentswahl in Großbritannien am 12. Dezember gelten.

Klima-Resolution und Kurz-Rede: Die Europäische Volkspartei (EVP) hat Donald Tusk zu ihrem neuen Präsidenten gekürt, heute werden die Vizepräsidenten gewählt. Auch EU-Kommissar Johannes Hahn kandidiert. Gestern wurde Donald Tusk zum EVP-Chef gewählt, ÖVP-Kurz Sebastian Kurz stand dennoch im Fokus, auch ohne Kandidatur. Mehr dazu.

Impeachment-Reigen: Um 15 Uhr gehen die öffentlichen Anhörungen in den Impeachment-Ermittlungen gegen US-Präsident Donald Trump weiter. Gestern sorgten die Aussagen vom US-amerikanischen EU-Botschafter Gordon Sondland für Aufsehen. Ein Impeachment-Verfahren gegen Trump rückt näher. Mehr dazu.

Der Liveticker zum Mitlesen: