Im Schatten der Libra

Facebooks Geldprojekt hat Bitcoin aus den Schlagzeilen verdrängt. Dabei hat sich die älteste Kryptowährung teilweise erholt – und ihre alte Dominanz wiederhergestellt.

Für Investoren, die Ende 2017 auf dem Höhepunkt des Bitcoin-Hypes eingestiegen sind, mag es nur ein schwacher Trost sein: Heuer hat Bitcoin wieder eine sensationelle Wertentwicklung hingelegt, die sowohl Aktien als auch Gold in den Schatten gestellt hat. Kostete eine Einheit der ältesten und größten Cyberdevise Anfang Jänner noch weniger als 4000 Dollar, so waren es zuletzt wieder knapp 9000 Dollar (und im Juni zwischenzeitlich sogar mehr als 12.000 Dollar). Damit liegt Bitcoin zwar noch weit unter seinem Allzeithoch bei fast 20.000 Dollar. Für den Anstieg sehen die Autoren des „Crypto Research Report“ der liechtensteinischen Fondsgesellschaft Incrementum, Demelza Kelso Hays und Mark Valek, vor allem zwei Ursachen: die expansive Geldpolitik der Notenbanken und das geplante Facebook-Geld, Libra.



Hatte man noch im Vorjahr erwartet, dass die US-Notenbank Fed heuer weitere Zinserhöhungen vornehmen würde, so hat sie heuer dreimal die Zinsen gesenkt. Das treibt die Anleger weg von Anleihen und Geldmarkt und hin zu riskanteren Vermögenswerten: Aktien, Gold und Bitcoin. Und sollte das Konsortium um Facebook ein digitales Zahlungsmittel namens Libra lancieren und dieses bei den mehr als zwei Milliarden Facebook-Usern breite Verwendung finden, könnte das ein Türöffner für Bitcoin sein.



Auch die Bestrebungen einiger Zentralbanken (etwa in China, aber auch in Europa), selbst digitales Geld einzuführen, sollten „nicht negativ für Bitcoin“ sein, meint Valek. Denn man könne nicht auf der einen Seite Bitcoin verteufeln und auf der anderen Seite selbst digitales Geld einführen.

Angesichts des heftigen Widerstands von Politikern und Notenbankern ist das Libra-Projekt jedoch vorerst ins Stocken geraten. Von der Libra-Diskussion hänge ab, wie es mit dem Bitcoin-Preis weitergehe, meint Mark Valek. „Wenn es positive Nachrichten zu Libra gibt, wird das unterstützend auf den Bitcoin-Preis wirken. Wenn das Projekt hingegen stirbt, dann wird der positive Effekt, der im Bitcoin-Kurs eingepreist ist, wieder ausgepreist.“

Vermögen ist ungleich verteilt

Eines ist jedenfalls klar: „Der Markt sieht Libra nicht als Konkurrenz oder gar als Gefahr für Bitcoin“, sagt Valek. Libra ist primär Zahlungsmittel, Bitcoin wird trotz der hohen Kursschwankungen als Mittel zur Wertaufbewahrung gesehen, da die Anzahl der Bitcoins, die je geschöpft werden können, mit 21 Millionen begrenzt ist. Bis dato wurden bereits 18 Millionen durch komplizierte Rechenoperationen beim Bestätigen von Transaktionen auf der Bitcoin-Blockchain ins Dasein gerufen.

Allerdings wird das Schürfen von Bitcoins immer aufwendiger. Denn alle vier Jahre wird die Menge der Bitcoins, mit der man durch das Schürfen eines Blocks entlohnt wird, halbiert. Das nächste Mal wird das im Mai 2020 passieren: Dann sinkt die Blockbelohnung von 12,5 auf 6,25 Bitcoins. In den Anfängen der Bitcoin-Ära (das „White Paper“ von Satoshi Nakamoto wurde 2008 verfasst) war Mining noch leichter. Zudem hat sich der Bitcoin-Preis seit sieben Jahren vertausendfacht. Die Folge: Das Bitcoin-Vermögen ist extrem ungleich verteilt: Laut Kryptoszene.de liegen 2,45 Prozent aller verfügbaren Bitcoins auf nur drei Adressen (von insgesamt 13,5 Millionen). Fast 42 Prozent aller Bitcoins liegen auf den Konten von Bitcoin-Milliardären und Multimillionären (Adressen mit einem Vermögen von mehr als 9.135.500 Dollar). Auf fast 63 Prozent aller Bitcoin-Adressen liegen hingegen weniger als 0,01 Bitcoins (derzeit etwa 80 Euro). Freilich können auf einer Bitcoin-Adresse die Vermögen von mehreren Personen verwaltet werden, umgekehrt kann eine Person mehrere Adressen haben.

Wale bringen den Markt ins Wanken

Dennoch ist die Existenz von sogenannten „Whales“ (Walen), die mit einer einzigen Transaktion den Bitcoin-Markt ins Wanken bringen können, nicht zu übersehen. So sollen Bitcoin-Wale für den starken Kursanstieg im Jahr 2017 und den anschließenden Absturz des Bitcoin-Preises verantwortlich sein. Die US-Forscher John Griffin von der Universität Texas und Amin Shams von der Universität Ohio State sind zu dem Schluss gekommen, dass ein einziger Wal für die Preisveränderungen verantwortlich gewesen ist: die Kryptobörse Bitfinex in Zusammenarbeit mit Tether (der Firma hinter der gleichnamigen Kryptowährung), was die beiden Firmen freilich dementieren.

Dennoch ist die starke Konzentration von vielen Bitcoins auf wenigen Wallets eine Gefahr für die Kursstabilität von Bitcoin. Mittelfristig sollte sich die Situation aber entspannen, meint Valek. Jetzt noch zum Bitcoin-Milliardär oder -Multimillionär zu werden, ist schwierig, da Bitcoin in den nächsten zehn Jahren kaum so stark steigen wird wie in den letzten. Auch mit dem Schürfen von Bitcoin kann man nicht mehr so leicht reich werden. Umgekehrt würden viele Bitcoin-Millionäre ihre digitalen Münzen in Fiat-Geld eintauschen.

(c) GK

Die Hoffnung, dass der Bitcoin-Kurs in absehbarer Zeit in sechsstellige Höhen klettert – was im Jahr 2017 vielfach prophezeit worden ist – hegen nur noch wenige. Auch die heurige Zwischenerholung scheint schon wieder vorbei zu sein, seit einigen Wochen geht es mit Bitcoin nur noch seitwärts. Dennoch: Bitcoin hat seinen Platz als König der Kryptowährungen behauptet. Entfiel Anfang 2018 nur ein Drittel der gesamten Marktkapitalisierung von Kryptoassets auf Bitcoin, so waren es zuletzt wieder zwei Drittel. „Vonseiten der Altcoins geht derzeit definitiv keine Gefahr für König Bitcoin aus“, heißt es im „Crypto Research Report“ von Incrementum. Wenn sich dieser Trend fortsetze, sei mit einer teilweisen Zerstörung des Altcoin-Sektors zu rechnen. Die Autoren sehen diese Entwicklung ambivalent: „Das wäre für den Markt wahrscheinlich ein heilsamer Prozess, da noch immer viele Scams und betrügerische Projekte laufen. Aber für das Image von Kryptos kann das nicht gut sein.“

3000 Kryptoassets

Laut Coinmarketcap.com gibt es mehr als 3000 verschiedene Kryptoassets, die gesamte Marktkapitalisierung beläuft sich auf mehr als 250 Milliarden Dollar. Davon entfallen knapp 170 Milliarden auf Bitcoin, 20 Milliarden auf Ethereum und 13 Milliarden auf Ripple. Alle anderen sind deutlich weniger als zehn Milliarden Dollar schwer. Auch gibt es immer wieder Betrüger, die eine Kryptowährung allein zu dem Zweck lancieren, um abzucashen.

Im „Crypto Research Report“ wird auf die Implosion des Plus-Token-Pyramidenspiels verwiesen, das seinen Ausgang in Asien, wahrscheinlich in China, genommen habe. In den USA wird gegen eine deutsche Firma ermittelt, die mit Karat Gold Coin eine angeblich goldgedeckte Kryptowährung angeboten hat. Vereinfacht gesagt: Mit Altcoins zu spekulieren, ist noch riskanter als mit Bitcoins – und mit hoher Wahrscheinlichkeit weniger ertragreich. Zudem sollte man beachten, dass es sich bei den Assets, die unter dem Namen „Kryptowährungen“ firmieren, um äußerst unterschiedliche Dinge handelt. Nicht alle sind als Zahlungsmittel oder gar als Währung intendiert. Manche verbriefen eine Miteigentümerschaft oder andere Rechte. Security Token sind Vermögensanlagen, die geltenden Regularien für Wertpapiere entsprechen sollen. In Österreich hat sich das Start-up Blockpit heuer durch die Ausgabe von Security Token Kapital besorgt. Utility Token sind eine Art Gutscheine, die Zugang zu einem bestimmten digitalen Produkt oder Netzwerk ermöglichen. Von diesem hängt es ab, ob ein Investment in ein Kryptoasset sinnvoll ist.

Nicht alles ist zum Spekulieren gut

Ripple ist etwa ein System, das internationale, währungsübergreifende Zahlungen zwischen Banken, die an diesem System teilnehmen, erleichtern soll: Jemand will etwa 100 Euro überweisen, die beim Empfänger als mexikanische Peso ankommen sollen. Die Euro werden in die Ripple-Währung XRP getauscht, an die andere Bank überwiesen und in mexikanische Peso getauscht. Das funktioniert schneller und kostengünstiger als herkömmliche Transaktionen. „Es geht nicht um die Spekulation mit Kryptoassets“, sagte Marjan Delatinne, Global Head of Banking von Ripple, beim Blockchain-Finance-Forum, das im Oktober in Wien stattfand. Doch XRP lässt sich auch aufbewahren, handeln und unterliegt Preisschwankungen. Das rief in der Vergangenheit Spekulanten auf den Plan. Zuletzt kostete ein XRP etwa 27 Cent. Auf dem Höhepunkt des Hypes vor knapp zwei Jahren waren es zeitweise mehr als zwei Euro.

Professionalisierung des Kryptomarkts

Indes sind die Zeiten vorbei, in denen Anleger selbst ein Wallet haben mussten, um dort Bitcoins aufzubewahren. Längst gibt es Zertifikate, die den Bitcoin-Kurs nachbilden, etwa von der Bank Vontobel oder von XBT Provider AB. Der Vermögensverwalter Fidelity lagert für seine Großkunden (Vermögensverwalter, Hedgefonds und Family Offices) nicht mehr nur Bitcoin, sondern bietet auch den Handel an. Die Autoren des „Crypto Research Report“ sehen eine „Professionalisierung des Bitcoin-Markts“. Ende September ging Bakkt an den Start, ein Kryptoprojekt der ICE, der Mutterfirma der New Yorker Börse, welches den Handel mit Bitcoin-Futures anbietet.

Bitcoin-Fonds oder ETFs gibt es allerdings noch nicht, die US-Wertpapieraufsicht hat im Oktober wieder einen Antrag abgewiesen mit der Begründung, dass der echte Bitcoin-Markt nur schwer von betrügerischen oder manipulativen Aktivitäten abgegrenzt werden könne. „Es ist also im Interesse aller Player im Bitcoin-Sektor, schnellstmöglich einen regulierten Kryptomarkt zu schaffen“, heißt es im „Crypto Research Report“.

Beim Blockchain-Finance-Forum ist unter anderem auch diskutiert worden, ob Bitcoin-Derivate zu mehr Spekulation führen, die den Bitcoin-Kurs noch volatiler macht. „Ich glaube nicht, dass Spekulation etwas Negatives ist“, sagte Anatoliy Knyazev, Chef und Mitgründer des Brokers Exante. Die Preisfindung werde so erleichtert.