Maltesischer Geschäftsmann wegen Mordes an Journalistin festgenommen

Im Zusammenhang mit dem Mord an der Journalistin Daphne Caruana Galizia ist Mittwoch früh der maltesische Geschäftsmann Yorgen Fenech festgenommen worden. Das berichteten mehrere Medien, darunter die Zeitung "Times of Malta" (Online).

Yorgen Fenech sei festgesetzt worden, nachdem die Polizei bei Morgengrauen seine Yacht vor dem Verlassen der Mittelmeerinsel abgefangen habe, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Ob er in dem Fall offiziell beschuldigt ist, blieb vorerst unklar. Fenechs Anwälte ließen eine entsprechende Anfrage zunächst unbeantwortet.

Nach maltesischem Gesetz kann ein Verdächtiger bis zu 48 Stunden ohne offizielle Anschuldigung in Polizeigewahrsam gehalten werden. Die Regierung hatte erst am Tag zuvor erklärt, dass sie einem verdächtigen Mittelsmann in dem Fall Straffreiheit anbieten würde, wenn er mit der Justiz zusammenarbeiten und Informationen über den Auftraggeber des Mordes liefern würde.

Fenech ist Miteigentümer einer Unternehmensgruppe, die 2013 vom maltesischen Staat eine Konzession für den Bau eines Gaskraftwerks auf der Insel erhalten hatte.

Caruana Galizia, eine regierungskritische Bloggerin, war am 16. Oktober 2017 nahe ihrem Haus in Bidnija in ihrem Auto in die Luft gesprengt worden. Sie hatte unter anderem über Korruption bei Regierung und Geschäftsmännern auf Malta und deren Verwicklung in den Skandal um die "Panama-Papers" recherchiert. Drei Männer wurden festgenommen und angeklagt. Sie sollen den Sprengsatz gebaut und gezündet haben. Über die Hintermänner war bisher nichts bekannt.

