"Extinction Rebellion"-Mitgründer relativiert den Holocaust

In einem Interview mit der deutschen Zeitung „Zeit“ bezeichnet Roger Hallam Genozide historisch als „ein fast normales Ereignis“. Deutsche Gruppen distanzieren sich.

Roger Hallam ist einer der Mitbegründer der Protestgruppe „Extinction Rebellion“, einer Gruppe, die nicht zögert, die öffentliche Ordnung ein wenig ins Chaos zu stürzen, um auf die katastrophalen Auswirkungen des Klimawandels aufmerksam zu machen - etwa Anfang Oktober durch Straßenblockaden auch in Wien. Auch Hallam ist keine unumstrittene Persönlichkeit. In einem Interview mit der deutschen Zeitung „Zeit“, äußerte sich der 53-jährige Brite auch über den Holocaust, die Ermordung von geschätzten sechs Millionen Juden durch die Nationalsozialisten während des Zweiten Weltkriegs.

Die „Zeit“ veröffentlichte online einige Gesprächsausschnitte. Immer wieder sei Hallam zum Thema Holocaust zurückgekehrt. Die deutsche Haltung zum Holocaust halte er für schädlich. „Das Ausmaß dieses Traumas kann lähmen“, wird er zitiert. Es tue den Deutschen nicht gut, dass sie den Holocaust als einzigartig betrachten würden. „Tatsache ist, dass in unserer Geschichte Millionen von Menschen unter schlimmen Umständen regelmäßig umgebracht worden sind“, sagte Hallam laut dem Artikel.

Völkermorde habe es immer wieder gegeben - etwa von den Belgiern im Kongo im 19. Jahrhundert. Der Holocaust sei für Hallam „just another fuckery in human history“, also frei übersetzt nur ein „weiterer Scheiß in der Geschichte der Menschheit“.

Ablehnung von deutschen Gruppen

Die Aussagen von Hallam stoßen bei deutschen Gruppen von „XR“, der von den Aktivisten verwendeten Abkürzung für „Extinction Rebellion“, auf massive Ablehnung. „Die systematische Vernichtung von Millionen kann und darf nicht verharmlost oder normalisiert werden. Niemals. Null Toleranz für Antisemitismus“, schreibt etwa die Berliner Gruppe auf Twitter. Auch „Extinction Rebellion Deutschland“ meldete sich auf Twitter zu Wort:



Wir distanzieren uns entschieden von Roger Hallams verharmlosenden und relativierenden Äußerungen zum Holocaust. Er verstößt damit gegen die Prinzipien von XR, die Antisemitismus nicht dulden, und ist bei XR Germany nicht mehr willkommen. — Extinction Rebellion Deutschland (@ExtinctionR_DE) 20. November 2019

Der deutsche Buchverlag Ullstein hat außerdem angekündigt, die Veröffentlichung von Hallams neuem Buch „Common Sense - Die gewaltfreie Rebellion gegen die Katastrophe und für das Überleben der Menschheit“ zurückzuziehen. Es hätte am 26. November erscheinen sollen. "Der Ullstein Verlag distanziert sich in aller Form von aktuellen Äußerungen Roger Hallams", schreibt der Verlag in einem schriftlichen Statement.

Gerichtsprozess in Großbritannien anhängig

Auf Hallam wartet im Februar 2020 ein Gerichtsprozess in Großbritannien wegen einer anderen Sache. Er soll versucht haben, den Flugverkehr am Londoner Flughafen Heathrow mit einer Drohne lahmzulegen. Der Prozess soll demnach am 17. Februar 2020 beginnen.

Hallam sitzt seit September in Untersuchungshaft. Er äußerte sich während der ersten Anhörung nicht zu den Vorwürfen. Er war während einer Protestaktion der Gruppe „Heathrow Pause", einem Ableger von „Extinction Rebellion", festgenommen worden. Die Aktivisten sind gegen den Bau einer dritten Start- und Landbahn in Heathrow. Sie wollten durch den Einsatz mehrerer Drohnen den Flugverkehr von Europas größtem Flughafen stören. Die Gruppe scheiterte jedoch. Aktivisten vermuten, dass die Polizei Störgeräte einsetzte, sodass die Drohnen nicht abheben konnten.

Die Klimaaktivisten von „Extinction Rebellion“ hatten Anfang Oktober zu zweiwöchigen Protesten aufgerufen. In London blockierten Demonstranten damals etwa die Straßen im Finanzzentrum von London zur Hauptverkehrszeit. Nach Angaben der Polizei wurden seit Beginn der Proteste mehr als 1300 Menschen festgenommen.

