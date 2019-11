Mourinho wird Tottenham-Trainer: Fans „geschockt und betrübt“

Die Ablöse von Tottenham-Manager Mauricio Pochettino durch José Mourinho sorgt für Verblüffung – und Spott.

José Mourinho ist wieder da. Elf Monate nach seinem Rausschmiss bei Manchester United wurde der 56-jährige Portugiese gestern, Mittwoch, völlig überraschend als neuer Manager von Tottenham Hotspur vorgestellt. Mit einem Trikot seines neuen Vereins in der Hand erklärte Mourinho: „Ich bin begeistert, zu einem Klub mit solch großer Tradition und so leidenschaftlichen Anhängern zu kommen.“ Er folgt Mauricio Pochettino, der in fünfeinhalb Jahren Tottenham vollkommen umgekrempelt hatte, dem aber letztlich ein Titel versagt blieb.