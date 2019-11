Wir lassen den Tag Revue passieren, geben Tipps für den Abend und blicken auf morgen.

Die Causa Casinos bringt auch abseits des vermuteten Postenschachers Abenteuerliches ans Licht: Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat in einer Osttiroler Pension - offiziell „Freiheitliches Bildungsinstitut St. Jakob in Osttirol“ - Goldbarren entdeckt. Die Wiener FPÖ will über Anzahl und Wert der Barren keine Auskunft erteilen, da es sich um Vermögenswerte der Partei handle. Mehr dazu

Zurück zur eigentlichen Casinos-Affäre um die Bestellung von Peter Sidlo zum Finanzvorstand: Sie wirft viele rechtliche Fragen auf, die Eigentümer, Vorstand und Aufsichtsrat sehr bald lösen müssen. Judith Hecht hat Antworten gefunden. Mehr dazu [premium]

Was Sie heute noch wissen sollten

„Parkplatz“ Griechenland. Griechenlands konservative Regierung will die großen, überfüllten Flüchtlingslager auf den Inseln Lesbos, Chios und Samos schließen, um das dortige Chaos zu beenden. Die Lager sollen durch neue, geschlossene Einrichtungen ersetzt werden. "Europa betrachtet Ankunftsländer wie Griechenland als bequeme Parkplätze für Flüchtlinge und Migranten", hatte Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis erst kürzlich kritisiert. Mehr dazu

Taumelnder Spitalsriese. Die Reform des KAV (Krankenanstaltenverbund Wien) ist vorerst gescheitert. Geplant war, den KAV mit 1. Jänner in eine Anstalt Öffentlichen Rechts umzuwandeln, um möglichst viel Personal- und Budgethoheit zu bekommen. Dabei dürfte aber ein kleines, aber feines rechtliches Detail übersehen worden sein, wie Martin Stuhlpfarrer in Erfahrung gebracht hat. Mehr dazu [premium]

Ibiza-Verdächtige in Haft. Drei Verdächtige in der Ibiza-Affäre befinden sich weiter in Verwahrungshaft. Die Festgenommenen stammen nach „Presse“-Recherchen aus dem Umfeld des involvierten Privatdetektivs, der als Begleiter der vermeintlichen Oligarchen-Nichte auftrat. Ob Untersuchungshaft verhängt wird, dürfte spätestens am Donnerstag entschieden werden. Mehr dazu

Brutale Härte. Das iranische Regime feiert den Sieg über Demonstranten. Bis zur nächsten Protestwelle sei es nur eine Frage der Zeit, sagen Experten gegenüber unserem Korrespondenten Thomas Seibert. Mehr dazu [premium]

Gemogelter Nachwuchs. Eine neue Studie zeigt: Während nur ein halbes Prozent der Bauern in kleinen Dörfern Nachfahren von Kuckuckskindern sind, steigt ihr Anteil bei (einst) armen Familien in der Großstadt auf sechs Prozent. Die Begründung der Forscher ist aber schrecklich herzlos, meint Karl Gaulhofer. Mehr dazu [premium]

Zitat des Tages

"Wir dienen nicht irgendeiner politischen Partei. Wir dienen der Nation." US-Oberstleutnant Alexander Vindman pariert Angriffe von Präsident Donald Trump.

Tipp für den Abend

Letzter Tanz. Vor drei Jahren ist Leonhard Cohen gestorben. Kurz davor war sein letztes Album erschienen. Was konnte da noch folgen? „Thanks For The Dance“ ist ein allerletztes Album nach dem letzten, und es ist mehr als Resteverwertung, wie Kritiker Thomas Kramar schreibt. Mehr dazu [premium]

Was morgen passiert

Im Buwog-Prozess begibt sich das Gericht am Donnerstag mit Liechtensteiner Bankberatern wieder auf die Geldspur der Provision von 9,6 Millionen Euro. Außerdem wird um einen Handels-KV-Abschluss weitergerungen, schon in der vierten Verhandlungsrunde

Bild des Tages

Reuters

Die Papst-Ankunft in Thailand ist in der Hauptstadt Bangkok kaum zu bemerken. Nur rund um die vatikanische Botschaft findet man ein paar Hinweise, wie dieses Papst-Maskottchen.

