Österreichs großer Nachbar hat den Kompass verloren

Die CDU hadert mit ihrer Führung, die SPD hat gar keine. Und der Wirtschaftsboom ist zu Ende. Langsam darf man sich um Deutschland Sorgen machen.

Der Satz hat Wucht: „Der Glaube an die Regierungsleistung und auch die politische Stabilität ist geradezu erdrutschartig verfallen.“ Der Befund stammt vom Allensbach-Institut und wurde in der des Alarmismus unverdächtigen „FAZ“ publiziert. 2015 sahen demnach noch 81 Prozent in der politischen Stabilität Deutschlands eine besondere Stärke, nun sind es nur noch 57 Prozent. Das Vertrauen in die Regierungsleistung sackte gar von 49 auf 28 Prozent ab.