Energierekord für Blitze aus dem alten All

Erstmals wurden hochenergetische Gammablitze mit Teleskopen gemessen, die auf der Erde stehen.

Das Spektrum elektromagnetischer Strahlung ist riesig: Der Energiebereich erstreckt sich über 27 Größenordnungen. An seinem oberen Ende sind die Gammastrahlen. Seit Juli 1967 registrieren Astronomen Blitze solcher Strahlung aus dem Weltall, denen meist ein energieärmeres Nachglühen folgt.

Nun konnten erstmals solche Gammablitze mit Teleskopen auf der Erde (in Namibia und auf La Palma) gemessen werden. Bisher war das nur mit Teleskopen auf Satelliten möglich. Mehr noch: Die am 20. Juli 2018 und am 14. Jänner 2019 gemessene Strahlung ist die energiereichste bisher. Sie hat bis zu einem Teraelektronenvolt, also fast eine Billion Mal so viel Energie wie sichtbares Licht (1,5 bis 3,3 Elektronenvolt). Über diese Blitze und ihr Nachglühen berichten in Nature (20. 11.) gleich drei Publikationen, an denen Astronomen der Uni Innsbruck beteiligt sind.

Die Quellen der Strahlung sind vier respektive sechs Milliarden Lichtjahre weit von uns entfernt. Die Ereignisse, die sie ausgelöst haben, sind also passiert, als das Weltall viel jünger war als heute. Welche Ereignisse? Wahrscheinlich kollidierende Neutronensterne oder Supernovas, bei denen ein Schwarzes Loch entstanden ist. Rätselhaft ist, dass beim am 20. Juli 2018 beobachteten Ereignis im Nachglühen abermals Gammastrahlen registriert wurden. Olaf Reimer (Uni Innsbruck) meint, das könnte das Ergebnis einer Streuung von Licht an Elektronen sein, bei der die Energie des Lichts steigt statt sinkt. „Inverser Compton-Effekt“ nennen das die Physiker. (tk)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.11.2019)