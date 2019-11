Schade, dass FM4 das Funkhaus verlassen muss

Es sind keine einfachen Zeiten für den ORF. Die Entscheidung, das Funkhaus nahe des Zentrums großteils aufzulassen, war falsch. Damit muss der ORF nun leben.

Tschüss, Karlsplatz. Hallo, Küniglberg. Diese Woche zieht FM4 vom Funkhaus in der Argentinierstraße ins ORF-Zentrum in Wien Hietzing. Ö1, ebenfalls Funkhausresident, und Ö3, aktuell in Heiligenstadt beherbergt, werden bis 2022 folgen. Die Redaktion von orf.at und Teletext sind bereits 2017 von Heiligenstadt auf den „Berg“ übersiedelt.