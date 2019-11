Ausgebrannter Tesla stellt Entsorgungswirtschaft vor Rätsel

(c) Screenshot: ORF-Tv-Thek, Aktuell in Österreich

Es dauerte Wochen, bis ein nach einem Unfall in Tirol ausgebranntes Elektroauto fachgerecht entsorgt werden konnte. Der Grund: beschädigte Lithium-Batterien sind hochgefährlich.

Saubermacher-Chef Hans Roth, der Präsident des Verbands Österreichischer Entsorgungsbetriebe, hat bereits mehrmals auf die wachsenden Probleme mit Lithium-Ionen-Batterien hingewiesen. Sie können aufgrund der hohen Energiedichte bei Beschädigung, Überladung oder starker Erwärmung in Brand geraten. Weil Lithium-Ionen-Batterien vermehrt zum Einsatz kommen bzw. fälschlicherweise im Restmüll entsorgt werden, vermelden Recyclingbetriebe fast wöchentlich Brände, die nicht nur zu einem enormen Sachschaden, sondern auch zu Schwerverletzten führen. „Diese Situation ist untragbar“, ärgert sich Roth. "Batterien aller Art dürfen keinesfalls in der Restmüll-Tonne landen, sondern müssen im Handel oder beim Abfallsammelzentrum abgegeben werden."

Wie brandgefährlich Lithium-Batterien sind, wird Roth heute bei einer Pressekonferenz erneut zur Sprache bringen. Weil das kein lokales, sondern ein globales Thema ist, werden sich dabei auch der Präsident der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft, Peter Kurth, und Experten der Feuerwehr und der Montan-Uni Leoben zur Wort melden.

Über einen konkreten Anlassfall, der in Tirol für Schlagzeilen sorgte, berichtete sogar der ORF. Vor sechs Wochen war nach einem Autounfall der 600 Kilogramm schwere Akku eines Telsa-Elektroautos in Brand geraten. Der Wagen musste von der Feuerwehr durch ein dreitägiges Bad in einem Wassercontainer gelöscht werden. Dann stand er wochenlang auf dem Geländes des Abschleppdienstes Greiderer, weil sich kein Entsorgungsbetrieb in der Lage sah, den Tesla mit dem zerstörten Akku fachgerecht zu zerlegen. Was für zusätzlichen Unmut sorgte: Obwohl Autohersteller gesetzlich dazu verpflichtet sind, sich um die Entsorgung ihrer Fahrzeuge zu kümmern, kümmerte sich bei Tesla lange niemand um das gefährliche Wrack in Tirol. Erst vor wenigen Tagen kamen Techniker von Tesla, um den beschädigten Lithium-Akku zu entfernen.

