Gebrauchtwagenpreise ziehen deutlich an

Die Preise für gebrauchte Autos sind in den letzten 12 Monaten deutlich angestiegen. Im Durchschnitt kostet ein Gebrauchtwagen 20.450 Euro.

Die Preise für gebrauchte Autos sind im Oktober um 1,9 Prozent angestiegen. Im monatlichen AutoScout24-Gebrauchtwagen-Preis-Index (Agpi) zeigt die Preiskurve in vielen Segmenten deutlich nach oben. Im Durchschnitt kosteten Gebrauchtwagen nun 20.450 Euro. Noch vor einem Jahr lag der Agpi bei 18.999 Euro – das entspricht einer Steigerung von knapp acht Prozent in zwölf Monaten. SUV/Geländewagen und Jahreswagen waren im Oktober besonders beliebt.

Preissteigerungen gab es im Oktober bei Kleinwagen, der Kompaktklasse, Vans, Sportwagen und SUV/Geländewagen mit bis zu zwei Prozent. Die Mittel- und Oberklasse legte mit Preissteigerungen bis zu 3,5 etwas mehr zu.

SUV/Geländewagen legten bei Angebot und Beliebtheit am meisten zu. Das Angebot hat sich über fast alle Fahrzeugklassen im Oktober sehr stabil entwickelt und kaum zugelegt. Starke Rückgänge im Angebot gab es lediglich bei Sportwagen mit minus 7,4 Prozent und einem auch etwas geringeren Angebote bei Kleinwagen (-2,4 Prozent).

Hohe Nachfrage bei SUV/Geländewagen

Die Nachfrage (Seitenaufrufe) nach SUV und Geländewagen um knapp sieben Prozent. Sportwagen waren saisonbedingt weniger begehrt (rund 7,7 Prozent weniger Seitenaufrufe/Nachfrage). Bei den Altersklassen nahm das Angebot bei Jahreswagen am meisten zu (+3,9 Prozent) und auch die Nachfrage stieg mit einem Plus von 8,7 Prozent rasant an. Auch die Fahrzeuge zwischen 1 und 3 Jahren konnten in der Beliebtheit um 5,7 Prozent zulegen, gefolgt von 10 bis 20 Jahre alten Fahrzeugen (+4,8 Prozent).

