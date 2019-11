Charlotte Roches Ehemann zeigt sich erstmals öffentlich

Die Autorin und Moderatorin Charlotte Roche und ihr Ehemann Martin Keß waren bisher nie zusammen in der Öffentlichkeit zu sehen. Jetzt hat der Fernsehproduzent das Versteckspiel beendet.

„Könntest du dir vorstellen, regelmäßig mit mir eine Stunde über Themen zu reden, die uns aber auch andere betreffen?“, fragte Charlotte Roche ihr Gegenüber auf ihrem Dachboden Anfang Juni. „Aber das schaffen wir in echt doch schon nicht“, antwortete der bisher gesichtslose Ehemann der britisch-deutschen Moderatorin. Der Dialog war der Anfang eines gemeinsamen Podcasts. Ein Gesicht hatte Martin Keß natürlich schon davor, bloß bekam es die Öffentlichkeit in den vergangenen 16 Jahren nicht zu sehen. Sie war das „Show pony“ der Familie, er fühlte sich im Hintergrund wohler.

In "Paardiologie" sprechen Roche und Keß seit dem frühen Sommer nun über Ehestreitigkeiten, Fremdgehen, Unlust, Eifersucht und viele andere Gewürze, die eine Liebesbeziehung versalzen können. Und offenbar hat der bisher öffentlichkeitsscheue Fernsehproduzent Keß in dem Podcast so viele private Details über sich erzählt, dass es jetzt auf sein Gesicht auch nicht mehr ankommt.

In einem Interview mit dem „Zeitmagazin“ sprach er erstmals über das Versteckspiel in seiner Ehe. Wie erfolgreich das war, beschreibt ein Zitat von ihm: „Die Bild hat mal ein Foto von uns veröffentlicht, das haben wir aber weggeklagt. Da wurden wir abgeschossen, als wir gemeinsam Pappe in einen Altpapiercontainer geworfen haben. Das ist 15 Jahre her“. Passend zum Gespräch durfte das Magazin die ersten gemeinsamen Bilder von Charlotte Roche und ihrem Mann veröffentlichen.

