„Wir werden sehen, wie sich die Geschichte entwickelt.“ Die Grünen geben sich trotz der Casinos-Affäre betont gelassen. Thomas Prior hat sich umgehört, wie die Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP laufen und warum die Grünen (vorerst) nicht an eine Unterbrechung denken. Mehr dazu [premium]

Nicht nur bei uns werden die türkis-grünen Verhandlungen gespannt verfolgt - auch die Augen europäischer Christdemokraten sind nach Wien gerichtet. Für den irischen Ministerpräsidentrn Leo Varadkar wäre Türkis-Grün ein „Prototyp für Europa“, für EVP-Fraktionschef Manfred Weber ein „Zukunftsmodell“. Allerdings wurde ÖVP-Chef Sebastian Kurz am EVP-Kongress in Zagreb auch gewarnt, wie Christian Ultsch berichtet: „Werde nicht allzu grün, bleibe ein bisschen blau.“ Mehr dazu

Was Sie heute noch wissen sollten

Blaues „Preppen“. Am Tag nach Bekanntwerden des Goldschatzes der Wiener FPÖ in einer Tiroler Pension rechtfertigt sich die Partei: Der Ankauf der Barren sei bei einer österreichischen Bank durchgeführt und ordnungsgemäß in der Buchhaltung erfasst worden. Und überhaupt: „Gold gilt als das Krisen-Investment schlechthin. Gerade in unsicheren Zeiten verspricht es Stabilität und Sicherheit.“ „Preppen“ nennt man das Sich-Vorbereiten auf eine Krisensituation übrigens auf Neudeutsch. Mehr dazu

Instabile Aussichten. Die Weltwirtschaft wird nach Prognose der OECD 2020 und 2021 nur schwach wachsen. Erwartet werden die schwächsten Wachstumsraten seit der weltweiten Finanzkrise vor einem Jahrzehnt. „Die globalen Aussichten sind instabil und es gibt zunehmend Anzeichen dafür, dass sich der Konjunkturabschwung verfestigt“, warnen die Experten. Mehr dazu

Welche Magazin-Stücke Sie noch lesen könnten

„Ich brauche den Nervenkitzel“. Die Tiroler Kletterin Angela Eiter beschreibt in ihrem neuen Buch, wie sie ihren „Weg nach oben fand“. Mit Senta Wintner sprach sie über Körperbilder, Lebensschulen und den Wert von Rekorden. Mehr dazu [premium]

Liebe in Zeiten von Krieg. Über Flüchtlinge sprechen wir gerne in Zahlen und Problemen. Doch wer flüchtet, verliert Menschen und muss neue Beziehungen aufbauen. Eva Winroither hat sich auf die Suche nach Geschichten über die Liebe gemacht. Mehr dazu [premium]

Zitat des Tages

„Sie kann kommen, wenn sie will. Alle sind in der Steiermark willkommen. Es kann sogar der Trump kommen.“ Der steirische SPÖ-Spitzenkandidat Michael Schickhofer auf die Frage, ob Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner am Wahltag nach Graz kommen wird.

Worüber heute diskutiert wird

Podcast 18'48''. In Folge acht des „Presse“-Podcasts sprechen Chefredakteur Rainer Nowak und Reporterin Anna Thalhammer - deren Handy das Bundesamt für Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung beschlagnahmen wollte - über die Causa BVT und den angedachten Angriff auf die Pressefreiheit. Zu hören ist der Podcast direkt hier, auf Apple, Google und Spotify.

Mitreden. Der Brand eines Teslas in Tirol befeuert die Debatte über Elektro-Mobilität. Was kann die Technologie, was kann sie nicht? Und: Welche Verkehrspolitik braucht Österreich? Diskutieren Sie mit!

Was Sie sich heute Abend anschauen könnten

„Game of Thrones“ aus der Wirklichkeit. Die dritte Staffel der Netflix-Serie „The Crown“ ist ein prunkvolles Schauvergnügen mit tollen Schauspielern und ein Must für Briten-Versteher: eine Empfehlung von Barbara Petsch.

Was morgen passiert

Im Bundeskanzleramt befasst sich am Freitag der Nationale Sicherheitsrat mit der jüngsten Kritik des „Berner Clubs“ an den Sicherheitsvorkehrungen des BVT.

In der Steiermark feiern ÖVP, FPÖ, Grüne, KPÖ und Neos ihre Wahlkampfabschlüsse (die SPÖ folgt am Samstag).

Bild des Tages

Reuters

US-Präsident Donald Trump mit Notizen, von denen er bei einem Statement zu der Aussage von US-Botschafter Gordon Sondland ablas. Auf Twitter ergoss sich eine Flut an Spott über die Filzstift-Notizen: Trump habe sich wohl nicht mal die paar zentralen Botschaften zu seiner eigenen Verteidigung erinnern können oder daran, dass er selbst der Präsident der Vereinigten Staaten sei.

