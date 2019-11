Wien wächst über sich hinaus

(C) DiePresse

Wien wächst und nähert sich der Zwei-Millionen-Einwohner-Marke. Dazu pendeln zum Arbeiten jeden Tag fast so viele Menschen ein, wie das Burgenland Einwohner hat. Das stellt Wien vor große städteplanerische Herausforderungen.

Doch die anziehende Stadt bietet für Unternehmen auch große Chancen, weil man leichter benötigte Fachkräfte findet. Und es steckt in Wien riesiges kreatives Potenzial mit viel Innovationsgeist. Altmodisch wird das Wissen in den Top-Unis entwickelt; neumodisch in einer blühenden Start-up-Szene.