Private Westbahn unter Beschuss

Bahn. Verkehrsminister und Gewerkschaft nehmen das Bahnunternehmen wegen angeblicher Sicherheitsprobleme in die Mangel. Westbahn-Chef Erich Forster setzt sich zur Wehr.

Wien. Die Vorwürfe gegen die Westbahn wiegen schwer: Das Unternehmen versorge seine Lokführer mit gefälschten Zeugnissen, ordne Arbeitstage von 15,5 Stunden an und lasse Garnituren mit kaputten Brandschutztüren fahren, machten zwei ehemalige Mitarbeiter des privaten ÖBB-Konkurrenten am späten Mittwochabend öffentlich. Auch das Verkehrsministerium erstattete Anzeige gegen das Unternehmen, bestätigt eine Sprecherin. Mindestens fünf Triebfahrzeugführer hätten ihre Zeugnisse (quasi Fahrlizenzen) wieder an die im Verkehrsministerium beheimatete Eisenbahnbehörde abgeben müssen, berichtete der „Kurier“. Der Westbahn drohe der Entzug der nötigen Sicherheitsbescheinigung.

„Das ist lächerlich“, reagiert Westbahn-Chef Erich Forster gegenüber der „Presse“ erstmals auf die Vorwürfe. Die Darstellung der beiden Exmitarbeiter sei „absolut falsch“. Das Unternehmen werde regelmäßig von den Behörden geprüft. Zu keinem Zeitpunkt habe es Sicherheitsmängel bei Westbahn-Zügen gegeben. Die beanstandeten Brandschutztüren seien natürlich ausgetauscht worden. Zudem habe es sich zur Sicherheit um Doppeltüren gehandelt, eine der beiden Türe funktionierte stets.

„Aber es gibt kein Unternehmen, das immer fehlerfrei arbeitet“, räumt der Westbahn-Chef einmalige Unregelmäßigkeiten bei der Ausstellung der notwendigen Zeugnisse für Lokführer ein. „Aber sobald wir davon erfahren haben, haben wir blitzartig reagiert und sofort nachgeschult“, sagt Forster. Auch die zuständige Behörde sei darüber stets informiert gewesen. Aus seiner Sicht war die Causa lange vor der Veröffentlichung der Anschuldigungen erledigt.

Ruf nach Eisenbahnpolizei

Dennoch bliebt die mediale Attacke nicht ohne Wirkung, wie der gestrige Donnerstag zeigte. Da standen die beiden Exmitarbeiter nämlich der Westbahn vor dem Arbeits- und Sozialgericht gegenüber. Die Lokführer klagten auf Wiedereinstellung und hatten angesichts des öffentlichen Drucks gute Karten. Die Westbahn musste sich vergleichen.

Gutes Timing ist eben alles, das weiß auch die Gewerkschaft. Sie sprang am Donnerstag voll auf den Zug gegen die Westbahn auf: „Es darf nicht sein, dass Eisenbahnunternehmen aus Kostengründen ihre Angestellten sowie Fahrgäste in Gefahr bringen. Daher ist es wichtig, Gewerkschaftsmitglied zu sein“, schrieb die Gewerkschaft Vida in E-Mails an alle Westbahn-Mitarbeiter.

„Wir sind sehr um die Sicherheit des fahrenden Personals und der Fahrgäste besorgt“, sagte Günter Blumthaler, Vorsitzender des Fachbereichs Eisenbahn in der Gewerkschaft Vida. Er nutzte den Vorfall auch gleich, um die alte Forderung nach einer „österreichischen Eisenbahnpolizei angelehnt an jene Modelle in der Schweiz bzw. Deutschland“ aufzuwärmen – und Kritik an den Arbeitszeiten der Westbahn-Mitarbeiter zu üben.

Westbahn als Spielball?

Zuvor gab es Berichte, dass Schichten bei der Westbahn mitunter 15,5 statt der erlaubten zwölf Stunden dauern. Erich Forster hält die ganze Episode mittlerweile für den gezielten Versuch der Gewerkschaft, das Thema Zwölf-Stunden-Tag neu aufzurollen.

Fakt sei, dass der Kollektivvertrag Arbeitstage von bis zu zwölf Stunden erlaube. Inklusive Pausen und „Fahrgastfahrten“ (Zugfahrten als Passagier zum Ort des Dienstantritts) könne es aber auch länger dauern, bis ein Mitarbeiter wieder zu Hause sei. Solle der Kollektivvertrag verändert werden, müssten die Sozialpartner darüber verhandeln, sagt der Westbahn-Chef. Sein Unternehmen dürfe aber „nicht zum Spielball werden“, um unterschiedliche Auffassungen zu einem bestehenden Kollektivvertrag durchzusetzen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.11.2019)