Trotz des massiven Vorgehens der Sicherheitskräfte wollen die Demonstranten im Irak nicht aufgeben. „Wir bleiben, bis die Regierung weg ist“, erzählt einer von ihnen der „Presse“.

Wien/Bagdad. Yussef denkt nicht daran aufzuhören. „Unsere Revolution geht weiter“, bekräftigt der 22-jährige Iraker im Telefongespräch mit der „Presse“. Doch er weiß, wie gefährlich sein Aktivismus ist: „Eine Tränengasgranate hat meine Hand getroffen und schwer verletzt“, berichtet er. Sein Freund hat einen noch höheren Preis bezahlt: „Er ist neben mir gestorben, als ihn eine Tränengasgranate an der Brust erwischt hat.“



Yussef gehört zu den Tausenden Demonstranten, die seit Wochen am Tahrir-Platz in Iraks Hauptstadt Bagdad protestieren. Seinen vollen Namen will er nicht veröffentlicht wissen – aus Angst vor Repressalien. Eigentlich hat er studiert. Doch es sei schwierig, ordentliche Arbeit zu finden, sagt er. Deshalb schlägt er sich als Fahrer eines dreirädrigen Taxis durch.