Ist der Goldpreis schon am Zenit?

Joe Foster ist leitender Portfoliomanager und Goldstratege bei VanEck International, wo er seit 1996 tätig ist. Zudem ist er Fondsmanager des Lombard Odier Funds World Gold Expertise.

Zuvor war er als Geologe jahrelang in der Minenbranche tätig, wo Foster zahlreiche Explorationsprojekte leitete. Seine Master-Abschlüsse hat er in Betriebswirtschaft (University of Nevada-Reno) und Geologie (Mackey School of Mines) gemacht.