Vier Stimmen und ein Saxofon in Gotteshäusern

20 Jahre lang sind Jan Garbarek und das Hilliard Ensemble in Kirchen aufgetreten. Nun kommt ein Encore.

Zu den besten Ideen von Manfred Eicher, Leiter des Münchner Weltlabels ECM, zählt, den norwegischen Saxofonisten Jan Garbarek mit dem britischen Hilliard Ensemble zusammengebracht zu haben. Passiert ist das 1993 in Vorarlberg, in der im zehnten Jahrhundert errichteten Benediktinerpropstei Sankt Gerold. Skeptisch beschnupperte man einander: hier der durch den Free Jazz John Coltranes geprägte Saxofonist, dort das auf Musik vor 1600 spezialisierte Vokalquartett.

Dann passierte eine unerwartete Annäherung. Das Hilliard Ensemble entdeckte die vokalen Qualitäten von Garbareks Sound. Ein Jahr später nahm man gemeinsam das Album „Officium“ auf, das Wellen schlug. Es ist inzwischen zum Klassikers jenseits der Genres geworden. Alte-Musik-Fundamentalisten und Free-Jazz-Orthodoxe mochten vielleicht klagen, aber diese Musik, die vornehmlich in Gotteshäusern zur Aufführung gebracht wurde, war ein Kassenschlager. 20 Jahre dauerte die Zusammenarbeit, drei Alben sind erschienen.

Jetzt, fünf Jahre nach der Abschiedstournee, veröffentlicht ECM einen Nachschlag: die Aufnahme des Konzerts in der Kirche von Bellinzona (im Tessin) im Oktober 2014. „Harte Steinflächen und eine Fülle an Luft waren die Eigenschaften, nach denen wir suchten“, kommentiert Jan Garbarek im Booklet die Wahl ihrer Auftrittsorte: durchwegs Plätze, an denen es den Hörern leichter gemacht wurde, sich von der schnöden Konkretheit des Alltags in die Welt der frei flottierenden Ideen von Schönheit und Transzendenz zu beamen.

Die sechste Stimme ist der Raum

Etliche Stücke des Livealbums stammen vom vielleicht besten gemeinsamen Opus, „Mnemosyne“, benannt nach der griechischen Göttin der Erinnerung. Darunter „Se je fayz deuil“ von Guillaume le Rouge, einem Komponisten des 15. Jahrhunderts, ein vielschichtiges Flehen. Besonders Garbareks eindringliches Saxofon veranschaulicht die menschliche Sehnsucht nach dem Unerreichbaren. In alten Liedern wie „O ignis spiritus“ und „Litany“ scheinen Klage und Hochgefühl zu verschmelzen. „We Are The Stars“, das Garbarek ursprünglich 1998 auf seinem Album „Rites“ in anderer Besetzung präsentiert hat, ist erstmals mit dem beseligenden Gesang des Hilliard Ensemble auf Tonträger zu hören. Diese fünf Stimmen sind so innig, von solch überirdischer Schönheit, dass wohl selbst Hi-Fi-Fanatiker froh über auf den Aufnahmen vernehmbare Schnaufer oder Huster aus dem Publikum sind. So weiß man, dass diese himmlisch anmutende Harmonie konkrete Wirklichkeit war . . .

„Im richtigen Raum“, erklärt Bariton Gordon Jones im Booklet, „hatten wir das Gefühl, als habe sich unserer Mischung sogar noch eine sechste Stimme hinzugesellt, wie in der Kirche von Bellinzona.“ Zu erlauschen ist aber nicht nur der Raum, sondern vor allem auch die hohe Freiheit, die sich diese fünf Männer erarbeitet haben. Angstfrei schweben sie mit ihren Klängen dem Unbekannten zu.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.11.2019)