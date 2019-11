Hitlers Hut: Immer mehr Käufer von NS-Devotionalien

Eine Auktion bei München dauerte bis Mitternacht. Juden protestieren.

Geschmacklos, makaber, widerlich: Die meisten Kommentatoren verziehen das Gesicht über den Handel mit NS-Memorabilien. Beim Auktionshaus Hermann Historica nahe München aber reibt man sich die Hände: Die Versteigerung von Objekten aus dem Besitz von Nazi-Bonzen zog am Mittwoch 600 Interessenten an, fünfmal mehr als gewohnt, und dauerte bis Mitternacht. Eine Luxusausgabe von „Mein Kampf“ kam um 130.000 Euro unter den Hammer, Hitlers Zylinder um 50.000 und Eva Brauns Cocktailkleid um immerhin 4600. Der Verband der Juden Europas forderte die Absage, einmal mehr vergeblich. Das deutsche Strafrecht verbietet nur den Handel mit „verfassungsfeindlichen Propagandamitteln“ – und dazu zählen solche Relikte nur, wenn sie entsprechende Symbole wie Hakenkreuze tragen. Hermann argumentiert wie alle spezialisierten Häuser: Man wolle keine Alt- und Neonazis anlocken, die meisten Käufer seien Museen oder Sammler mit wissenschaftlichem Interesse. Das ist aber bei vielen der angebotenen Objekte wenig plausibel.

Welchen historischen Erkenntniswert haben Hitlers Socken oder Görings Nachthemd? (aus einer Auktion von 2016). Des Führers Unterhosen, die er im Parkhotel in Graz vergessen hatte, fanden vor zwei Jahren in den USA einen Käufer. Banalste Hinterlassenschaften werden dabei wie Kultgegenstände präsentiert. Oder als Kunst: Es sind Hunderte angeblich von Hitler signierte Aquarelle im Umlauf, die meisten davon Fälschungen. Anfang des Jahres beschlagnahmte die deutsche Polizei 67 solcher Bilder wegen Zweifel an der Echtheit. Viele standen knapp vor der Versteigerung. (gau)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.11.2019)