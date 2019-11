Psychische Erkrankung ist „normal“

Gesundheit. Jeder fünfte Jugendliche betroffen, die Sozialversicherung ist hellhörig.

Wien. Jeder Fünfte der 1,7 Millionen unter Zwanzigjährigen leidet an psychischen Auffälligkeiten - das entspricht 340.000 betroffenen Kindern und Jugendlichen. „Ein Blick auf diese Zahlen lässt uns hellhörig werden.“ Dies erklärte Alexander Biach, Chef des Hauptverbands der Sozialversicherungsträger, am Donnerstag am Rande des Kinder- und Jugendgesundheitssymposiums in Wien.

Schließlich nehme nur etwa die Hälfte der von Angststörungen, Depressionen oder etwa Störungen des Sozialverhaltens Betroffenen das öffentliche Gesundheitssystem in Anspruch. Nach wie vor seien es Stigmatisierung und die damit verbundene hohe Hemmschwelle für Betroffene und Angehörige, die viele davon abhalte, rechtzeitig Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Ausbau erst am Beginn

Deshalb müsse ein Faktum im Bewusstsein der Gesellschaft verankert werden, so Leonhard Thun-Hohenstein, Vorstand der Salzburger Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie: „Eine psychische Erkrankung ist eine normale Erkrankung wie ein Beinbruch oder Kopfschmerzen. Das kann jedem passieren.“

Es sei in den vergangenen Jahren viel geschehen, sagte Biach mit Verweis auf die Kindergesundheitsstrategie 2011. Mittlerweile gebe es österreichweit 31 niedergelassene Vertragsärzte und 27 Kinder- und Jugendpsychiater in zehn Ambulatorien. Auch bei den Reha-Einrichtungen sei man deutlich weitergekommen: Mittlerweile gebe es fünf Institutionen, eine sechste in Tirol sei im Entstehen. Biach: „Wir haben in Wahrheit erst begonnen, aber es wurde vieles geschafft.“ (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.11.2019)