Begünstigtenrechte der B&C-Stiftung bleiben in Österreich

UniCredit übergibt die Rechte an die Commitment Privatstiftung.

Wien. Der Streit um die von der Bank Austria im Jahr 2000 gegründete B&C Privatstiftung und deren Letztbegünstigtenrechte, die an die UniCredit gefallen waren, ist endgültig beigelegt. Nun erfolgte das Closing für die Übertragung dieser letzten verbliebenen Stiftungsrechte an eine neue österreichische Stiftung – die Commitment Privatstiftung, die hauptsächlich von Berndorf-Eigentümer Norbert Zimmermann, Peter Pichler, Werner Floquet und mit einem Minianteil von 0,25 Prozent von der B&C-Stiftung selbst errichtet wurde. „Die Presse“ hat darüber exklusiv am 1. Oktober berichtet.

Obwohl die Letztbegünstigtenstellung nur im Fall der Auflösung schlagend würde, beende diese Einigung alle Spekulationen über externe Einflussmöglichkeiten bei der B&C-Stiftung, sagte Stiftungsvorstand Wolfgang Hofer. Solche Sorgen gab es, als der Investor Michael Tojner ein Auge darauf – und damit auf die der B&C-Stiftung gehörenden Industriebeteiligungen, allen voran an Lenzing, Semperit und Amag – geworfen hatte. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.11.2019)