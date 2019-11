Österreich als Sozialleistungsparadies der EU

Nur in Frankreich, Dänemark, Finnland und Deutschland wird ein höherer Anteil des BIP für soziale Leistungen aufgewendet. Die Hälfte davon fließt in Österreich ins Pensionssystem.

Man hat es ja geahnt: In Österreich liegen die Sozialausgaben im Europavergleich ziemlich weit oben. Während die EU-Staaten im Mittel (Daten von 2017) rund 28 Prozent ihres BIP für Sozialausgaben aufbrauchten, waren es in Österreich 29,4 Prozent. Das bedeutet im Europavergleich immerhin Rang 5, berichtete die EU-Statistikbehörde Eurostat am Freitag.

Sozialausgaben in Höhe von 30 Prozent oder mehr verzeichneten Frankreich (34,1), Dänemark (32,2) und Finnland (30,6). Dahinter folgte noch vor Österreich Deutschland mit 29,7 Prozent. Etwa gleich hohe Sozialausgaben im Verhältnis zum BIP verzeichneten auch die Niederlande (29,3 Prozent), Italien (29,1), Belgien und Schweden (je 28,8).

Ausgaben von weniger als 20 Prozent gab es in Rumänien (14), Lettland, Irland und Litauen (je 15), Estland und Malta (je 16), Bulgarien (17), der Slowakei und Ungarn (je 18), sowie in Zypern und Tschechien (je 19). Mit Ausnahme Sloweniens und Kroatiens wenden alle nach dem Jahr 2004 beigetretenen EU-Staaten weniger als ein Fünftel ihres BIP für Sozialausgaben auf.

Die Hauptfinanzierungsquellen waren Sozialbeiträge, die 55 Prozent der Gesamteinnahmen ausmachten. Dazu kamen (40 Prozent) vor allem staatliche Zuweisungen aus Steuereinnahmen.

Die Sozialausgaben pro Kopf in Kaufkraftstandards (KKS), die Preisniveauunterschiede zwischen den Ländern berücksichtigen, fielen auch sehr unterschiedlich aus. Österreich liegt hier ebenso im Spitzenfeld. Hinter Luxemburg wurden die höchsten Ausgaben pro Kopf in Dänemark (nahezu 12.000 KKS), Österreich, Deutschland, den Niederlanden und Frankreich verzeichnet (je rund 11.000 KKS). Die niedrigsten Ausgaben pro Kopf fanden sich in Bulgarien, Rumänien und Lettland mit je 3.000 KKS oder weniger.

Im Durchschnitt machten Pensionen (Alters- und Hinterbliebenenleistungen) knapp 46 Prozent an den Sozialleistungen 2017 aus (Österreich: 50 Prozent). Leistungen für Krankheits-/Gesundheitsversorgung und Invalidität hatten einen Anteil von 37 Prozent, Leistungen bei Arbeitslosigkeit sowie Leistungen für Wohnen und gegen soziale Ausgrenzung lagen indes bei nur etwa 4 Prozent.

(APA)