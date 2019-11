Wenn Wiener in Wien Touristen spielen

Sich wie ein Besucher fühlen – in der eigenen Stadt: Nach Berliner Vorbild können Wiener genau das im Jänner tun und zu verbilligten Preisen in Vier-Sterne-plus-Hotels einchecken. In Linz hat sich die Aktion allerdings nicht bewährt.

Wien. Natürlich, sagt Roland Vidmar, habe es sich „ein bisschen dekadent“ angefühlt, als er mit seiner Frau ein Zimmer im Hotel Kempinski gebucht habe, keine 300 Meter von der eigenen Wohnung entfernt. Aber irgendwie hatten sie Lust auf „einen Tapetenwechsel“ und dem Wiener Paar fehlte die Zeit, um richtig wegzufahren.



Ob man es nun dekadent findet oder nicht, ungewöhnlich ist es jedenfalls: Denn wie oft checkt man in ein Hotel in seiner eigenen Stadt ein? Wie oft begibt man sich gezielt zu den Touristen-Hotspots, statt wie sonst einen größeren Bogen um sie zu machen? Oder steigt gar in einen Hop-on-hop-off-Bus für eine Stadtrundfahrt? All das käme für die meisten in der eigenen Stadt wohl kaum in Frage.



Das soll sich nun ändern: Die Wiener sollen sich in ihrer eigenen Stadt auf Kurzurlaub begeben, ein Wochenende in einem gehobenen Hotel verbringen und ihren Wohnort Wien wie Touristen entdecken. „Erlebe deine Stadt“ heißt die Aktion, die sich die Initiatoren – darunter Christian Lerner vom echo medienhaus – von Berlin abgeschaut haben (siehe Artikel unten).



Nach Berliner Vorbild wird es in Wien im Jänner 2020 ein Wochenende (11./12. Jänner) geben, an dem mehr als 25 Hotels (allesamt vier Sterne oder mehr) reduzierte Zimmer für Wiener anbieten. Kommenden Montag startet die Buchung (siehe Infobox), insgesamt sind rund 560 Zimmer verfügbar, vielleicht sogar mehr, denn viele Hotels, wie die zwei Hilton-Standorte, würden nun quasi in letzter Minute aufspringen.

Die Zimmerpreise an diesem „Erlebe deine Stadt“-Wochenende sind tatsächlich deutlich günstiger als sonst – ein großer Teil der Hotels verlangt für die Übernachtung 118 Euro für zwei Personen, wobei Frühstück und Abendessen enthalten sind, die Hotels ein Early-Check-in und Late Check-out anbieten und die Gäste auch alle Spa- und Fitness-Angebote im Hotel nutzen können.