Erlebe deine Stadt: Die Berliner schätzen das bereits seit zehn Jahren

In Berlin gibt es zum zehnten Mal die Aktion „Erlebe deine Stadt“, die von den Einheimischen gut angenommen wird – und positive Nebeneffekte für Hoteliers hat.

Es kann schon vorkommen, dass der Berliner murrt über das, was man heute Neudeutsch „overtourism“ nennt. Immer mehr Gäste bevölkern die deutsche Hauptstadt. Rund 33 Millionen Nächtigungen zählte man im Vorjahr. Vor neun Jahren waren es 20 Millionen gewesen. Weshalb man in der Stadtverwaltung schon grübelt, wie sich die Touristen besser über Berlin verteilen lassen, also weg von den Hotspots im Zentrum. Und weshalb man einmal im Jahr die Berliner für ihre Geduld entschädigt: Am ersten Jänner-Wochenende geht zum zehnten Mal der große Rollentausch in Szene.