Als AKK alles auf eine Karte setzte

Die glücklose CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer bietet implizit ihren Rücktritt an. Und gewinnt damit auf dem CDU-Parteitag in Leipzig zumindest Zeit. Ihr großer Rivale Friedrich Merz hält sich mit Kritik zurück.

Annegret Kramp-Karrenbauer spricht schon eineinviertel Stunden, da wird die Stimme der CDU-Chefin leiser. Es ist der wichtigste Moment ihrer Rede. Sie fordert jetzt ihre Kritiker heraus. Wer nicht mit ihr mitgehen wolle, sagt sie nachdenklich, der solle das sagen: „Lasst es uns dann beenden. Hier und jetzt und heute.“ Die CDU-Chefin stellt also die Machtfrage. Sie bietet implizit ihren Rücktritt an. Sie geht „all in“. Mit Erfolg. Keiner ihrer Kritiker wagt es, sie zu Beginn dieses CDU-Parteitags öffentlich anzuzählen. Stattdessen erheben sich die Delegierten. Sieben Minuten lang klatschen sie ihrer bisher glücklosen Parteichefin Beifall, die nun gerührt ist und offenbar mit den Trämen kämpft.



Mancher CDU-Delegierter mag ihr nur zujubeln, weil er Personalfragen erst nächstes Jahr klären will, näher an der Wahl 2021. Zudem gibt es in der CDU (anders als in der SPD) immer schon eine tiefe Sehnsucht nach öffentlich zur Schau getragener Harmonie. Vor allem aber fürchten sie sich vor dem Schicksal der SPD, die ständiger, offener Personalstreit lähmt. Und doch hat AKK zumindest ein paar Monate Zeit gewonnen. „Der Beifall zeigt: Heute wird nicht Schluss gemacht, Annegret“, bilanziert der Gastgeber, Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer.



Freilich rumort es in der CDU. Es ist eine tief verunsicherte Partei, die sich seit Freitag in Leipzig versammelt. Angela Merkel ist als Parteichefin schon weg. Als Kanzlerin hat sie am Freitag 14. Jahrestag, was die Delegierten mit Standing Ovations würdigen, den Merkel mit verlegener Mimik und Gestik zur Kenntnis nimmt. Zumindest bedeutet sie den Delegierten zu klatschen aufzuhören.



Die Ära Merkel neigt sich also dem Ende zu, und die Ära unter Parteichefin AKK hat schlecht begonnen. Es war ein „schwieriges Jahr“, sagt AKK. Eine Untertreibung. Historisch niedrige Wahlergebnisse auf EU-Ebene und auch hier in Ostdeutschland kleben an AKKs knapp einjährigen Amtszeit.

Bundesweit steht die CDU/CSU in den meisten Umfragen zwischen 25 und 27 Prozent. Noch schlechter sind nur die persönlichen Beliebtheitswerte der Parteichefin. Das also ist die Ausgangslage, als sich die CDU im ostdeutschen Leipzig versammelt. Die Wahl des Tagungsorts ist kein Zufall. Vor 30 Jahren begann hier in Leipzig die „friedliche Revolution“. Und mancher Kommentar orakelte im Vorfeld, dass es auch auf dem CDU-Parteitag so etwas wie eine friedliche Revolution geben könnte. Aber es kam dann doch anders. Weder gab es eine Revolution, noch dürfte es lang friedlich bleiben.



Denn die Kanzlerfrage ist auch auf diesem „Arbeitsparteitag“ in Leipzig der große Elefant im Raum. Nicht einmal jeder fünfte Deutsche rechnet damit, dass AKK Kanzlerkandidatin wird. Das ist auch deshalb bemerkenswert, weil es ein ungeschriebenes Gesetz ist, dass die Chefin der CDU (oder CSU) das Erstzugriffsrecht hat. Die Junge Union verlangt eine Urwahl des Kanzlerkandidaten – ein Affront gegen die Parteichefin. Der Parteinachwuchs hat einen anderen Favoriten.



Eine halbe Stunde nach AKKs Rede spricht Friedrich Merz. Offiziell ist er nur ein einfacher Delegierter aus dem Hochsauerlandkreis. Aber für einen Teil der Basis ist der Mann auf der Bühne mehr, er ist eine Projektionsfläche für ihre Sehnsüchte nach starker Führung, nach klaren Ansagen, nach mehr Profil. Der 64-Jährige ist im Dezember des Vorjahrs hauchdünn im Kampf um den Parteivorsitz unterlegen. Seither taucht er immer wieder auf und dann wieder ab. Seine Kanzlerambitionen hat er wohl nie aufgegeben.



Nach der Wahlpleite in Thüringen, wo die CDU auf Platz drei und hinter die AfD abgestürzt war, ließ sich Merz zu einer vernichtenden Kritik an der Regierung hinreißen. Das Erscheinungsbild der Großen Koalition sei „grottenschlecht“, sagte er und zog über Merkels Führungsstil her. Selbst Anhänger von Merz hielten die Kritik für maßlos übertrieben und wenig hilfreich. Dass der Vorstoß Merz nicht genützt hat, ist auch auf dem Parteitag gut spürbar.