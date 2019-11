Wo Osttirol an Südtirol grenzt, wo Wilderer und Schmuggler auf Schleichpfaden über steile Berghänge kraxelten und wo Tiroler die Flinte nie ins Korn werfen würden, liegt am Ende des Defereggentals das Fort Knox der FPÖ.

In der Pension Enzian, die in dunklem Holz als „Wohlfühlpension mit Dusche, WC und TV“ eine heimelige Atmosphäre verheißt, hatten die Blauen in St. Jakob ihr Gold gut getarnt in der Selchkammer gebunkert – fernab von mafiosen Dunstkreisen in Wien und auf Ibiza.

Man hätte es ahnen können. Zimmer mit Safe, preist die Homepage an. „Urlaub bei Freunden“ und „Wo die Welt noch in Ordnung ist“, posteten zufriedene Urlauber. Ein Geheimtipp mit herzhaftem Speck und Enzianschnaps. Aber eine Goldgrube? Wo doch die Goldadern in der Region seit Jahrhunderten versiegt sind. Doch H.-C. Strache, Joschi Gudenus und Co. wähnten hier ein sicheres Versteck vor dem Szenario eines Aufstands gegen eine FPÖ-Regierung, vor Bürgerkriegswirren – und den „Welschen“.

Wozu die Goldbarren in der Alpenfestung gut waren? Als Zahlungsmittel für Saison-Skipässe und um gesellige Burschenschafts- und Raucherrunden bei Freibier feilzuhalten. Als Hauptpreis fürs Eisstockschießen – und für Paintballspiele. Und als Soundtrack ertönt Heinos „Ja, ja, so blau, blau, blau blüht der Enzian“. (vier)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.11.2019)