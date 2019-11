Der tiefe Fall der italienischen Fünf Sterne

(c) REUTERS (Ciro De Luca)

Die „Grillini“-Basis stimmt in einem Online-Votum gegen ihren Chef, Luigi Di Maio, und stürzt die zunehmend unpopuläre Bewegung noch weiter ins Chaos. Wirkt sich das Fünf-Sterne-Debakel nun auf die Regierung in Rom aus?

Rom/ Wien. Die Fünf-Sterne-Bewegung stürzt ins Chaos – und droht die gesamte italienische Regierung mit in den Abgrund zu ziehen. Bei einem Votum auf der Onlineplattform Rousseau stimmten 70,6 Prozent der Fünf-Sterne-Mitglieder gegen einen Beschluss von Parteichef Luigi Di Maio: Zum ersten Mal in der jungen Geschichte des „Movimento“ rebellierte die Basis so offen gegen ihre Führung.