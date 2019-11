Slalom-Auftakt: Alle Augen auf Liensberger

Ist die Vorarlbergerin, 22, trotz Materialstreits konkurrenzfähig?

Levi. Mit Verspätung startet Katharina Liensberger heute in Levi in die Saison (Slalom 10.15/13.15 Uhr, live ORF eins). Der Materialstreit mit dem ÖSV ist beigelegt – am letzten Tag der Frist unterschrieb sie einen Rossignol-Vertrag –, doch die Vorarlbergerin war über weite Strecken der Vorbereitung mit einem Equipment unterwegs, das sie nun nicht verwenden kann. Sie hat also Aufholbedarf. Levi wird zeigen, ob die 22-Jährige all dem Trubel zum Trotz ihren sportlichen Fokus behalten hat. „Es ist eine schwierige Situation für sie. Sie soll einfach ihre momentane Form beweisen, dann schauen wir, inwieweit das reicht“, erklärte Damen-Chefcoach Christian Mitter.

„Ich bin froh, dankbar und total happy, wieder das tun zu können, was ich seit meiner Kindheit gern mache: schnell Ski fahren“, sagte Liensberger. In den vergangenen Wochen, das gab die Göfnerin zu, sei einiges zusammengekommen. „Verzwickt“ sei die Situation gewesen, die letztlich in einem Kräftemessen mit dem Verband gipfelte. „Ein richtiges Wirrwarr“, meinte Liensberger, „wo es schwer war, den Durchblick zu behalten.“ Sie sprach von einer möglicherweise wertvollen Erfahrung. „Auch wenn ich jetzt vielleicht noch nicht weiß, wofür sie gut war.“

Richtig aufzuklären vermochte sie die Posse aber nicht. Der Blick wird bereits nach vorn gerichtet. Nur: „Ich bin bei Weitem noch nicht da, wo ich mich sehe.“ (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.11.2019)