Der Endspurt vor der Winterpause

St. Pölten als Einstimmung für Genk: Salzburg will nicht nur als Spitzenreiter der Liga, sondern auch im Europacup überwintern. Während Kapitän Ulmer eine Siegesserie ankündigt, bleibt Verfolger Lask in Schlagdistanz.

Salzburg/St. Pölten. Red Bull Salzburg hat zum Start der letzten Phase bis zur Winterpause drei Punkte eingeplant. Der Tabellenführer der Bundesliga empfängt den SKN St. Pölten (17 Uhr, live Sky) und will sich mit einem Erfolgserlebnis optimal auf das Champions-League-Spiel am Mittwoch in Genk einstimmen. Nur der Einsatz von Torjäger Erling Haaland ist wegen Knieproblemen fraglich.

Mit Ausnahme des Norwegers sind alle Profis fit aus der Länderspielpause zurückgekommen. Rotiert wird wohl kaum. „Wir haben genug Zeit zwischen diesen beiden Spielen. Wir sind bereit für die Punkte am Samstag“, sagte Trainer Jesse Marsch. In der Champions League ist seine Truppe zumindest auf Kurs Richtung K.-o.-Phase der Europa League. „Wenn wir die nächsten sechs Spiele bis zur Weihnachtspause gut spielen, haben wir eine richtig gute erste Saison“, erklärte Marsch.

Vor dem Liga-Alltag warnte der US-Amerikaner allerdings. Einerseits in Erinnerung an die Partie gegen Sturm Graz im Oktober, als ebenfalls nach einer Länderspielpause nur ein Remis geschafft wurde, und andererseits wegen St. Pölten, das nach Siegen gegen Rapid (1:0) und WSG Tirol (5:1) vom letzten Platz auf Rang acht vorgestoßen ist. „Es ist immer schwierig nach einer Länderspielpause, weil bei uns so viele Spieler weg sind. Bei St. Pölten ist das nicht so, daher können sie sich besser vorbereiten“, meinte Marsch.

Entspannter Salzburg-Kapitän

Tatsächlich hatte St.-Pölten-Coach Alexander Schmidt außer Pak Kwang-ryong (für Nordkorea im Einsatz) und George Davies (Sierra Leone) zuletzt alle Spieler zur Verfügung. Die Probleme von Marsch hätte Schmidt trotzdem gern: „Er hat ja alles doppelt und dreifach besetzt. Ich wäre gern in der Situation, in der er ist.“

Alles spricht also für Salzburg, das mit zwölf Siegen in den ersten 13 Spielen einen Bundesliga-Rekord aufgestellt hat und in 51 Ligaheimspielen ungeschlagen ist. Drei Punkte liegen die Salzburger vor dem Lask, im vergangenen Jahr zum selben Zeitpunkt betrug der Vorsprung schon zwölf Zähler.

Kein Grund zur Beunruhigung für Kapitän Andreas Ulmer: „Ich sehe es entspannt. Wir werden unsere Aufgaben machen, zu Hause dominant sein und die Spiele gewinnen“, meinte der ÖFB-Teamverteidiger.

Der Lask will dranbleiben

Für Verfolger Lask beginnt die letzte Etappe vor der fußballerischen Winterpause in Innsbruck. Gegen die WSG Tirol (17 Uhr, Sky) sollen dieses Mal drei Zähler her – die Aufsteiger sind eines von nur drei Teams, das den Linzern bisher schon Punkte abgenommen hat. Beim Hinspiel, ein 1:1 im August in Pasching, wurden die damals nicht in Bestbesetzung angetretenen Oberösterreicher stark gefordert.

Nun wolle man „von der ersten Minute an am Drücker sein“, erklärte Lask-Trainer Valerien Ismael. „Es ist wichtig, dass wir in diesem Spiel wieder an die Intensität anknüpfen, schnell wieder unser Leistungsniveau erreichen.“

Einen Rückschlag erlitt der Tabellenvierte Rapid. Die Hütteldorfer beklagen den Ausfall von Philipp Schobesberger. Der Offensivspieler erlitt am Mittwoch im Training der Hütteldorfer ohne Fremdeinwirkung einen Kreuzbandriss und wird nach der Operation am Sonntag diese Saison nicht mehr zum Einsatz kommen. (ag./red.)









Bundesliga 15. Runde

SP S U N TORE P

1. Salzburg1412204438

2. Lask1411212135

3. WAC148331827

4. Rapid147341024

5. Sturm Graz14725723

6. Hartberg14635-121



7. Austria14437-815

8. St. Pölten14347-2213

9. Tirol14338-1512

10. Altach143110-1310

11. Mattersburg143110-2210

12. Admira14239-199

Samstag: Mattersburg – WAC, Salzburg – St. Pölten, Tirol – Lask (je 17 Uhr, live Sky).

Sonntag: Admira – Austria, Hartberg – Altach (je 14.30 Uhr), Rapid – Sturm Graz (17 Uhr, je live Sky).

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.11.2019)