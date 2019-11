In unterirdischen Labors in Niederösterreich wird ein Gerät geprüft, das mit der Suche nach Leben zu tun haben wird.

In einem hellgrau verputzten Tunnel in den Bergen Niederösterreichs steht Michaela Ellmeier und hält ein unscheinbares Glaszylinderchen in der Hand, drei Zentimeter lang und zwölf Millimeter breit. Es wirkt leer, doch an der Innenwand glitzert da und dort etwas, ein silbriger Schleier.