„Migration darf EU-Einheit nicht gefährden“

Griechischer Minister Koumoutsakos fordert gemeinsame EU-Politik und kritisiert Aussagen Ankaras.

Wien. Griechenlands Vizeminister für Migration zeigt sich besorgt: Seit Juli sei die Zahl der Migranten und Flüchtlinge, die aus der Türkei nach Griechenland kommen, deutlich angestiegen, sagte Giorgos Koumoutsakos am Freitag auf einer Pressekonferenz in Wien. Er hatte auch eine Erklärung dafür parat: „Die ständigen Statements aus Ankara, man werde die Tore nach Europa öffnen, sind ein starker Pull-Faktor.“ Das sei gleichsam eine Einladung, die Überfahrt nach Griechenland vorzubereiten.

Präsident Recep Tayyip Erdoğan hatte zuletzt wiederholt gedroht, in der Türkei lebende Flüchtlinge in die EU zu schicken – etwa als Gegenmaßnahme, falls die Europäer die türkische Militäroperation in Syrien kritisieren. „Ich hoffe, diese Bemerkungen werden aufhören“, forderte Koumoutsakos.

Er war Gast der Jahreskonferenz des International Centre for Migration Policy Development (ICMPD). Das ICMPD unter seinem Direktor, dem früheren Vizekanzler Michael Spindelegger, arbeitete einen 70-Punkte-Plan für Migrationspolitik aus, der nun in Wien diskutiert wurde.

Er erkenne an, dass die Türkei Millionen von Flüchtlingen beherberge, sagte der griechische Vizeminister. Bisher seien im Zuge des Flüchtlingsabkommens zwischen der EU und Ankara nur 1900 Personen aus Griechenland in die Türkei zurückgeschickt worden. Die neue Regierung in Athen sei bereit, das zu ändern. Aber auch die Türkei und die EU müssten ihren Aufgaben nachkommen.

„Wir sollten die Migrationsthematik nicht zu einem Thema werden lassen, das die europäische Einheit gefährdet“, sagte Koumoutsakos. Die EU müsse sich endlich auf eine gemeinsame Asyl- und Migrationspolitik einigen. Er hoffe, dass das während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2020 zustande komme. (w. s.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.11.2019)