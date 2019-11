Harte Bandagen im rumänischen Zweikampf ohne Duell

(c) APA/AFP/POOL/JULIEN WARNAND (JULIEN WARNAND)

Vor der Stichwahl verweigerte Präsident Johannis seiner Rivalin Dancila eine TV-Debatte. Dabei ist ihm der Sieg kaum zu nehmen.

Belgrad/Bukarest. Der siegessichere Landesvater sucht sich die Sparringspartner zum Streitgespräch am liebsten selbst aus. Zur großen Abschlussdebatte vor der Stichwahl zu Rumäniens Präsidentenkür am Sonntag hatte Amtsinhaber Klaus Johannis ein Dutzend handverlesener Journalisten und Politikwissenschaftler in die Bukarester Universitätsbibliothek geladen. Zwar durften auch einige Studenten im Publikum dem haushohen Wahlfavoriten einige vorab gesichtete Fragen stellen. Nicht erwünscht war beim Frage-und-Antwort-Spiel hingegen seine Herausforderin Viorica Dancila.