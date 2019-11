Polen provoziert neuen Konflikt

Trotz EU-Verfahren wegen politischer Unterwanderung der Justiz, wurde das Verfassungsgericht mit politischen Hardlinern besetzt.

Warschau. Die polnische Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) ignoriert Einwände der EU-Kommission und setzt die politische Unterwanderung der Justiz fort. Das Parlament hat mit den Stimmen der Regierungspartei zwei ehemalige PiS-Abgeordnete zu neuen Richtern am Verfassungsgerichtshof bestellt. Die als rechtsnationale Hardliner bekannten Juristen Krystyna Pawlowicz und Stanislaw Piotrowicz werden künftig dem 15 Richter zählenden Höchstgericht angehören.

Die beiden neuen Verfassungsrichter wurden für neun Jahre bestellt und ersetzen weitere zwei von der Vorgängerregierung bestellten Richter. Dritter neuer Verfassungsrichter wird der Danziger Rechtsprofessor Jakub Stelina, um dessen Kandidatur es wenig Kontroversen gab.

Pawlowicz war bis zur Parlamentswahl im Oktober für die PiS als Abgeordnete im Sejm tätig. Sie ist für Verbalattacken gegen politische Gegner ebenso bekannt wie für ihre Kritik an der Flüchtlingspolitik der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel, der sie eine Islamisierung Europas vorwirft. Piotrowicz war gemeinsam mit Justizminister und Generalstaatsanwalt Zbigniew Ziobro federführend am umstrittenen Umbau des polnischen Justizsystems beteiligt.

Kritik der Richterorganisation

Die Richterorganisation Iustitia kritisierte die Wahl der neuen Verfassungsrichter scharf: „Wenn aktive Politiker zu Verfassungsrichtern berufen werden, dann verringert sich das Vertrauen und die Glaubwürdigkeit des Gerichts zu einem Punkt, wo es nicht mehr als Organ der Justiz wahrgenommen wird, sondern als dritte Kammer des Parlaments“, sagte Iustitia-Sprecher Bartlomiej Przymusinski.

Trotz mehrerer Verurteilungen durch den Europäischen Gerichtshof (EuGH) hatte Premierminister Mateusz Morawiecki am vergangenen Dienstag erklärt: „Wir werden unsere Reformen in diesem Bereich fortsetzen.“ Erst Anfang November hatte der EuGH Polen dazu verurteilt, die Reform des Pensionsalters für Richter an ordentlichen Gerichten und Staatsanwälte aufzuheben, da sie dafür genutzt werden könnte, die Justiz umzufärben. Warschau beharrte darauf, dass die umstrittene Regelung bereits 2018 wieder geändert wurde.

Bereits im Sommer war Polen wegen der Senkung des Pensionsalters für Richter am Obersten Gericht verurteilt worden. Und zuletzt verwies der EuGH in einem vorsichtiger formulierten Entscheid darauf, dass das polnische Höchstgericht darauf achten müsse, dass die Disziplinarkammer und der mit ihr verbundene Nationale Justizrat unabhängig von der Parteipolitik agieren könne. (ag./red.)

