Von Audi bis Zoe: Das Jahr der Elektroautos

Ab kommenden Jahr müssen die Autohersteller entsprechend viele Elektrofahrzeuge verkaufen, um die strengen Abgasvorschriften der EU erfüllen zu können. Noch ist das Angebot überschaubar.

Er ist, was man in Wien ein Zwutschgerl nennt: Der vollelektrische Up von VW misst gerade einmal 3,6 Meter, ist 1,91 Meter breit und bringt – obwohl mit schweren Akkus bestückt – nur 1235 Kilogramm auf die Waage. Was daraus folgt, sind fantastische Verbrauchswerte: Bei einer Ausfahrt mit dem eben vorgestellten, überarbeiteten Modell benötigte der Up weniger als elf kWh auf 100 Kilometer (keine Klimaanlage, keine Heizung). Nur zum Vergleich: Das große, schwere, sechssitzige Model X von Tesla kam im Test der „Presse am Sonntag“ auf mehr alsdoppelt so viel: 27 Kilowattstunden verbrauchte das SUV auf 100 Kilometer.